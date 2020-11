CEO Trần Viết Đạt chi 5.500 USD mua váy NTK Thanh Huỳnh làm từ thiện

Show The Mirage by Thanh Huynh tại Park Hyatt Hotel là sự cộng hưởng mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi kể lại câu chuyện đẹp về trẻ em dựa trên những ký ức đẹp đẽ sau mỗi chuyến đi và khám phá những vùng đất mới của NTK Thanh Huỳnh.

Show The Mirage by Thanh Huynh đã chạm đến trái tim, lòng trắc ẩn của các mạnh thường quân. Tổng số tiền thu được là 12.500 USD dành cho các mái ấm mồ côi tại Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu từ các mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình để xây dựng quỹ từ thiện của NTK để xây dựng những dự án có ích cho xã hội. Trong đó, CEO Trần Viết Đạt là 5.500 USD.