Chính phủ Mỹ nói gì về hợp tác độc quyền sữa non của VitaDairy

Đó là phát biểu của Thống đốc bang Arizona - Doug Ducey trong lễ ký kết, đại diện Chính phủ Mỹ cho biết ông cảm thấy rất tự hào và xúc động trước những gì đang diễn ra tại bang Arizona - Mỹ.





Thống đốc cho biết VitaDairy không chỉ mang sữa non ColosIgG 24h tốt đến với trẻ em Việt Nam mà còn mang đến cơ hội việc làm cho người dân tại bang Arizon.

Dự án hợp tác giá trị hàng trăm triệu đô mang sữa non nguyên liệu ColosIgG 24h về Việt Nam của VitaDairy và tập đoàn sữa non hàng đầu thế giới đang khiến cho hơn 300 kênh truyền thông Mỹ đặc biệt quan tâm, dùng hết những mỹ từ để ca ngợi.

Fox 21 cho biết “Dự án tuyệt vời này có một tính nhân văn sâu sắc”

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược trăm triệu đô của VitaDairy tại bang Arizona - Mỹ, ngày 16.9 đánh dấu bước ngoặt to lớn trên thị trường sữa non toàn cầu. Theo đó, VitaDairy chính thức trở thành công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam sử dụng sữa non nguyên liệu ColosIgG 24h.

“Một thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu đô la: Mang sữa non ColosIgG 24h từ Hoa Kỳ đến Việt Nam - VitaDairy khiến nước Mỹ ngưỡng mộ” Tờ Markets Business insider có tiếng trong giới doanh nhân toàn cầu ưu ái đặt tên tiêu đề của mình

Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất về việc sử dụng sữa non nguyên liệu ColosIgG 24h trong sản phẩm dành cho trẻ em và người lớn của VitaDairy, cũng như chia sẻ công trình khoa học lớn tại Mỹ có thể áp dụng với thể trạng của người Việt Nam. Đồng thời, các nghiên cứu khoa học của VitaDairy trong việc ứng dụng sữa non nguyên liệu ColosIgG 24h cho hệ miễn dịch của thế hệ trẻ em Việt Nam đã được các chuyên gia Mỹ đánh giá rất cao.

Hơn 300 tờ báo Mỹ đã đưa tin về lễ lý kết hợp tác chiến lược trăm triệu đô giữa VitaDairy và PanTheryx

Ghi nhận từ các phương tiện truyền thông tại Mỹ, trong khuôn khổ buổi ký kết, các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Mỹ đã khẳng định thành phần của sữa non khác với sữa trưởng thành. Hơn thế, các chuyên gia còn nhấn mạnh trong 3 loại sữa non 24h, 48h và 72h thì sữa non nguyên liệu ColosIgG 24h là tốt nhất.

Sữa non ColosBaby của VitaDairy không chỉ có sữa non ColosIgG 24h quý giá mà còn được chứng nhận bởi UKAS Anh quốc (Hệ thống Quản lý chất lượng Anh quốc). Theo đó những sản phẩm được chứng nhận UKAS luôn có chất lượng đạt chuẩn quốc tế và được người tiêu dùng đặc biệt tin tưởng sử dụng.