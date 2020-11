Chip Contactless - Công nghệ thanh toán không chạm của ATM E-Partner VietinBank

Thẻ chip tích hợp công nghệ thanh toán không chạm - Contactless, chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn hảo tới quý khách hàng.

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển tất yếu từ thẻ từ sang thẻ chip và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong tương lai, VietinBank triển khai ứng dụng công nghệ thanh toán không chạm - Contactless Payment - xu hướng thanh toán mang tới sự thuận tiện cho khách hàng với các thao tác giao dịch đơn giản, tiết kiệm thời gian.

So với thẻ thông thường, thẻ chip tích hợp công nghệ Contactless mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và các đơn vị chấp nhận thẻ về tốc độ xử lý nhanh chóng, sự thuận tiện trong giao dịch và tính bảo mật thẻ. Với thẻ chip, khách hàng có thể thuận tiện giao dịch tại hơn 2.000 máy ATM, hơn 46.000 POS, 155 chi nhánh và trên 1.000 điểm giao dịch của VietinBank trên toàn quốc và tại hàng nghìn điểm chấp nhận thẻ của các ngân hàng thành viên trong liên minh NAPAS. Khách hàng có thể bỏ qua các bước nhập PIN và ký hóa đơn đối với các giá trị giao dịch nhỏ hơn 500.000 VND.

Là 1 trong 7 ngân hàng đầu tiên chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip, thời gian qua, VietinBank đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng nguồn lực hạ tầng và công nghệ cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ từ sang thẻ chip của tất cả các khách hàng. Giống như thẻ từ, thẻ ghi nợ nội địa ATM E-Partner chip của VietinBank liên kết với tài khoản thanh toán DDA và sử dụng số dư trên tài khoản để thực hiện giao dịch thanh toán và rút tiền. Khác biệt lớn nhất là thẻ được áp dụng công nghệ chip, có khả năng mã hóa và bảo mật cùng với thông số bảo mật thay đổi linh hoạt theo mỗi giao dịch. Do đó, khi thực hiện giao dịch bằng thẻ chip sẽ an toàn hơn so với thẻ từ thông thường và cực kỳ khó để sao chép hoặc giả mạo thẻ.

Với các tiện ích hoàn hảo, thẻ chip khắc phục một số nhược điểm trong thanh toán bằng thẻ từ, hoàn thiện hơn nữa dịch vụ về thẻ cung ứng tới khách hàng như: Thanh toán trực tuyến an toàn, nhanh chóng với mã bảo mật OTP; quản lý tài chính thông qua dịch vụ SMS Banking; gửi tiết kiệm tại máy ATM và lãi suất hấp dẫn, nhận lãi qua tài khoản thẻ; thanh toán hóa đơn qua Internet/ATM/ Kios Banking; rút tiền không cần thẻ tại máy ATM của VietinBank; nạp tiền điện thoại trả trước và thanh toán cước di động trả sau qua ứng dụng iPay; chuyển khoản nhanh chóng tại máy ATM…

Đặc biệt, thẻ ATM E-Partner chip sẽ được VietinBank tích hợp trên điện thoại di động, giúp cho việc thanh toán giao dịch không chạm của khách hàng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Giờ đây, khách hàng chỉ cần đưa điện thoại đến gần máy POS là có thể thực hiện giao dịch. Với những tính năng vượt trội như vậy, thẻ chip sẽ mang đến sự tiện ích, an toàn, bảo mật tuyệt đối cho khách hàng.

Toàn bộ thẻ ghi nợ nội địa VietinBank sẽ được chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip, bao gồm việc phát hành mới và thay thế thẻ đang hoạt động. Với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, kể từ 26.10.2020, khách hàng hãy tới bất kỳ chi nhánh/phòng giao dịch nào của VietinBank để chuyển đổi/phát hành mới thẻ ghi nợ nội địa chip. Mỗi khách hàng cá nhân/tổ chức đủ điều kiện được miễn phí 1 lần chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nội địa. Kể từ lần thứ 2, thu phí theo biểu phí quy định của VietinBank.