Chu Lai: Kỳ vọng và quyết tâm

Bảo vệ thi công đúng tiến độ

Ngày 6.5, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Khánh Toàn đã ký công văn gửi Công an tỉnh, UBND H.Núi Thành, Công an H.Núi Thành, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự để thi công công trình Đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, đoạn qua vịnh An Hòa (H.Núi Thành). Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an H.Núi Thành rà soát, nắm chắc tình hình và bố trí đầy đủ lực lượng để tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian triển khai thi công công trình; có phương án đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, cố tình kích động, gây rối an ninh trật tự theo đúng quy định của pháp luật…