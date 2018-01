Thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm (BQL ATTP) TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Fire Phoenix tổ chức Hội Chợ Xanh. Tại buổi họp báo, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng BQL ATTP TP.HCM cho biết hội chợ là một trong những hoạt động xây dựng “chuỗi thực phẩm an toàn” của BQL, nhằm giới thiệu, quảng bá thực phẩm an toàn của 53 đơn vị đạt chứng nhận “Chuỗi thực phẩm an toàn”, tạo cơ hội cho các đơn vị kết nối sản xuất, kinh doanh tiêu thụ thực phẩm xanh - sạch - an toàn trong nước và quốc tế với thị trường TP.HCM và cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng dịp tết.



Đại diện BTC, bà Trần Nguyễn Thiên Hương - Giám đốc Công ty TNHH Fire Phoenix chia sẻ, Fire Phoenix tổ chức Hội Chợ Xanh với mong muốn góp phần vào việc chống thực phẩm bẩn và kêu gọi phát triển thực phẩm sạch của toàn thành phố. Đây là vấn đề không phải của riêng ai mà đó là việc của mỗi người, mỗi gia đình trong xã hội.

Trong suốt 4 ngày diễn ra hội chợ, hàng loạt các hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức như quản lý thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố; hiểu và phân biệt thế nào là natural, bio, organic; có phải “vì sạch nên mắc”?... nhằm nâng cao nhận thức về thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Bà Thiên Hương nhấn mạnh: “Hội chợ còn cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe thông qua những kiến thức hữu ích mà các trường quốc tế trên địa bàn thành phố mang tới”.

Chung mục tiêu “chống thực phẩm bẩn - xây thực phẩm sạch”, ông Phạm Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết: “Tết Mậu Tuất năm nay, Saigon Coop tiếp tục đồng hành tổ chức Hội Chợ Xanh để đem đến hàng ngàn sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, thân thiện môi trường với mong muốn thúc đẩy và tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm “chuỗi thực phẩm an toàn”, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho khách hàng,...”.

Cùng lan tỏa sứ mệnh xây dựng “chuỗi thực phẩm an toàn”, bà Vũ Tuyết Hằng - Tổng giám đốc VinEco (nhà tài trợ vàng) - chia sẻ: “Góp phần thay đổi tư duy làm nông nghiệp của người Việt, Tập đoàn Vingroup đã khởi động Chương trình “Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp Việt, vì sức khỏe của người dân Việt và tương lai lâu dài cho các thế hệ mai sau”.

