Cơ hội đầu tư tuyệt vời với chính sách thanh toán của The Emerald Golf View

Thanh toán ban đầu thấp, cơ hội đầu tư hấp dẫn

Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, hệ thống hơn 80 tiện ích đẳng cấp chuẩn 5 sao, với thiết kế linh hoạt từ 50m² - 115m² bao gồm 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, rất phù hợp đầu tư cho chuyên gia thuê.

Căn hộ mẫu The Emerald Golf View được thiết kế sáng trọng, rất phù hợp để đầu tư cho thuê

Trong tháng 8 này, chủ đầu tư đưa ra chương trình đặc biệt, chỉ thanh toán 30% đến khi nhận nhà vào đầu năm 2022 và không phải đóng thêm bất kỳ chi phí nào, hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng.

Theo đó, khách hàng chỉ cần trả trước 30% tổng giá trị hợp đồng cho căn hộ từ 1,8 tỉ đồng một căn. Với mặt bằng cho thuê các căn hộ hiện nay tại Bình Dương đang dao động ở tỷ suất trung bình từ 10 - 12%/năm, riêng The Emerald Golf View thì có thể lên đến 15%/năm, do đây là dòng sản phẩm thuộc phân khúc căn hộ cao cấp, hội tụ đầy đủ các hệ thống tiện ích thượng lưu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Bình Dương.

Lợi nhuận cao từ đầu tư cho thuê

Theo đánh giá của các chuyên gia, những dự án căn hộ cao cấp tại Bình Dương rất dễ cho thuê, vì hiện tại với hơn 50.000 chuyên gia trong và ngoài nước cùng hàng trăm nghìn kỹ sư, giới tri thức đang sống, làm việc tại đây có mức thu nhập cao. Họ luôn mong muốn được sống trong không gian đẳng cấp, với đầy đủ tiện ích hiện đại. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ cao cấp chỉ “đếm trên đầu ngón tay”, nên thường xuyên “cháy hàng” khi có dự án mới mở bán.

Được biết, đối tượng khách hàng này luôn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sở hữu căn hộ hoặc chi trả 18 - 30 triệu đồng/tháng để thuê nhà nếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an ninh và dịch vụ. Bên cạnh đó, hợp đồng cho chuyên gia nước ngoài thuê thường ký dài hạn và thanh toán nhanh chóng.

Theo khảo sát, các căn hộ xung quanh khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP1) có giá thuê khá cao, giao động từ 17-18 triệu đồng/tháng, do số lượng lớn công ty ở Bình Dương tập trung khu vực này. Thế nên, mỗi năm nhà đầu tư có thể thu về khoảng hơn 180 triệu đồng cho mỗi căn, chưa tính đến giá trị gia tăng bất động sản ngày càng cao vì sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bình Dương với vị thế là thủ phủ công nghiệp hàng đầu cả nước.

Khu căn hộ thượng lưu đầu tiên tại trung tâm thành phố Thuận An

Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, trung tâm thành phố Thuận An, với tầm view triệu đô sân golf Sông Bé, trực diện khu công nghiệp kiểu mẫu VSIP1, ngay siêu thị Nhật Bản Aeon Mall, vừa sát khu dân cư hiện hữu, chính vì thế giá trị tài sản nơi đây chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm. Đặc biệt, với những sản phẩm thuộc “hàng hiếm” như The Emerald Golf View sẽ trở thành sản phẩm đầu tư dẫn đầu thị trường bởi tính thanh khoản cao, dễ dàng cho thuê hoặc bán lại.

The Emerald Golf View sẽ là nơi tận hưởng cuộc sống của giới thượng lưu

The Emerald Golf View có quy mô 40 tầng, cao bậc nhất tỉnh Bình Dương hiện tại, với 1.091 căn hộ, được thi công bởi Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam Coteccons, quản lý vận hành bởi Công ty Anabuki mang chất lượng Nhật Bản, trang bị đầy đủ thiết bị nội thất cao cấp và hơn 80 tiện ích đẳng cấp 5 sao như: Khu thương mại dịch vụ hiện đại, hồ bơi vô cực, hồ bơi trẻ em, gym - spa, thư viện, khu thể thao trong nhà, khu vườn treo thư giãn trên không, rạp chiếu phim nghệ thuật ngoài trời, vườn chân mây hay phòng họp dành cho chuyên gia. Toàn bộ tiện ích được gói trọn chỉ trong một nút chạm thang máy, mang đến cho khách hàng một không gian sống thượng lưu và thư giãn lý tưởng.