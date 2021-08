Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xin thông báo

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo tạm giữ 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Attila Eliza màu vàng, biển số 61B1-949.37, số khung: RLGKA12ED7D006051, số máy: VMVT5AD-006051. Xe mô tô này do Nguyễn Huỳnh Hương, SN: 1970, cư trú tại khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, TP.Thuận An, Bình Dương đứng tên chủ sở hữu, sau đó bà Hương bán lại cho một người khác nhưng không làm giấy tờ mua bán, Cơ quan CSĐT chưa làm việc được với chủ sở hữu.