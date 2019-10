Coats kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam

Lễ kỷ niệm và đêm dạ tiệc sẽ được tổ chức tại khách sạn InterContinental Sài Gòn. Trong sự kiện trọng đại này, Coats Phong Phú sẽ vinh dự đón tiếp rất nhiều vị khách quý của mình, những người đã đóng góp to lớn vào sự thành công của Coats, bao gồm các khách hàng, đối tác liên doanh, các nhà cung ứng, các doanh nhân từ các hiệp hội doanh nghiệp và đầu tư, các nhân viên của Coats. Đặc biệt tham gia lễ kỷ niệm còn có các thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Coats.

Được thành lập từ năm 1989, Coats Phong Phú là công ty liên doanh giữa Tập đoàn đa quốc gia Coats và Tổng công ty cổ phần Phong Phú. Coats Phong Phú là công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp chỉ may tại Việt Nam. Từ một nhà máy sản xuất nhỏ ở tại quận 9 TP.HCM cách đây 30 năm, đến nay Coats Phong Phú đã và đang tiếp tục mở rộng hoạt động của mình trên khắp lãnh thổ Việt Nam và Campuchia; công ty có các nhà máy sản xuất, kho hàng với quy mô lớn và văn phòng tại các thành phố chính (TP.HCM, Hưng Yên, Đà Nẵng, Phnom Penh). Công ty có đội ngũ nguồn nhân lực hùng hậu với trên 1.700 nhân viên. Coats Phong Phú hiện đang cung cấp sản phẩm dành cho các nhãn hàng quốc tế trong ngành may mặc, giày da và phụ liệu và cung ứng sản phẩm dịch vụ cho hơn 1.000 khách hàng tại Việt Nam. Coats Phong Phú là một trong những đơn vị kinh doanh thành công trên thế giới của Tập đoàn Coats.

Công ty đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong vòng 3 thập kỷ qua. Coats Phong Phú đã từng nhận được Huân chương Lao động hạng 3 do Chính phủ Việt Nam trao tặng năm 2001. Năm 2004, 2006, 2008 và 2010, công ty được trao tặng bằng khen là “Doanh nghiệp dệt may xuất sắc”. Trong năm 2018, Coats Phong Phú được ghi nhận là một trong những công ty tốt nhất để làm việc tại châu Á do tạp chí uy tín HR Asia công bố.

Trong những năm qua, Coats Phong Phú đã tham gia rất nhiều hoạt động đóng góp cộng đồng nhằm tạo ra những lợi ích xã hội lâu dài cho xã hội và cả môi trường. Một số dự án hỗ trợ cộng đồng như cải tạo các trường học và cung cấp thiết bị cho học sinh tại địa phương, cài đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho đồng bào ở Bình Thuận, hiến máu nhân đạo, tài trợ tài chính cho việc điều trị ung thư. Gần nhất là dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền Trung Việt Nam thông qua việc cung cấp chỉ may cho đồng bào để họ có thể tạo ra các sản phẩm khăn quàng và sản phẩm dệt từ chỉ của Coats, để cung cấp vào thị trường và bán cho người tiêu dùng, tạo thêm thu nhập cải thiện đời sống của người dân.

Coats đã xây dựng một nền móng vững chắc trong vòng 30 năm qua và đã đạt những thành tựu rực rỡ tại Việt Nam. Tiếp nối hành trình, Coats tiếp tục cam kết nhiều hơn nữa trong việc thực hiện các chiến lược nhằm đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững trong tương lai. Đầu năm nay, Tập đoàn Coats đã công bố thông báo mục tiêu phát triển bền vững năm 2022 của mình, cam kết giảm thiểu lượng khí thải carbon, nước và năng lượng, chất thải. Công ty đặt ra mục tiêu đạt được bằng chứng nhận “Nơi làm việc tốt nhất” vào năm 2022 cho tất cả các đơn vị chính trên toàn cầu, một lần nữa khẳng định cam kết tạo ta một môi trường làm việc tốt đẹp cho nhân viên của mình và đem lại các giá trị mà các đối tác trông đợi.