Colosbaby Gold giúp tăng cường miễn dịch, giảm nhiễm khuẩn và tăng cân tốt

Miễn dịch kém làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp và tiêu hóa ở trẻ

Hệ miễn dịch được xem như “thành trì” bảo vệ để giúp cơ thể ngăn chặn và chống lại được sự tác động, xâm nhập của các virus, vi khuẩn. Khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể có đầy đủ kháng thể để chống lại yếu tố gây bệnh nên sẽ ít mắc bệnh. Nhưng khi hệ miễn dịch bị suy giảm, lượng kháng thể ít hoặc sụt giảm vì một nguyên nhân nào đó, các yếu tố gây bệnh sẽ dễ dàng xâm nhập vào bên trong cơ thể để gây bệnh. Đồng thời, khả năng loại bỏ yếu tố gây bệnh cũng giảm khiến cơ thể lâu khỏi bệnh, lâu hồi phục hơn.

Riêng ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch vẫn đang trong thời kỳ phát triển và hoàn thiện nên so với người lớn, hệ miễn dịch của bé yếu ớt hơn, khả năng bảo vệ cơ thể trước yếu tố gây bệnh sẽ kém hơn. Theo các nhà khoa học, lượng kháng thể trong huyết thanh của trẻ nhỏ thấp và thường phải đến năm 3-4 tuổi mới gần đạt được nồng độ của người lớn.

Giai đoạn trước 3 tuổi còn được các bác sĩ gọi là giai đoạn khoảng trống miễn dịch. Chính vì điều này, cha mẹ sẽ dễ dàng quan sát thấy, trẻ nhỏ thường rất dễ mắc các bệnh hô hấp và tiêu hóa liên quan đến virus, vi khuẩn như: sốt, ho, tiêu chảy…

Tại Việt Nam, với đặc thù là một nước khí hậu nóng ẩm, điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, nếu kèm theo điều kiện chăm sóc chưa tốt và những khó khăn do tình hình dịch bệnh gây ra, càng khiến trẻ nhỏ phải đối diện nhiều hơn với các vấn đề sức khỏe. Trẻ sẽ cần được bảo vệ và chăm sóc toàn diện hơn để có một hệ miễn dịch và sức khỏe tốt.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ đồng thời miễn dịch và sự phát triển toàn diện của trẻ

Dinh dưỡng được xem là quan trọng nhất trong việc chăm sóc trẻ mỗi ngày. Thông qua dinh dưỡng, cha mẹ không chỉ đảm bảo dưỡng chất để bé tăng cân và phát triển thể chất tốt, mà còn có thể hỗ trợ cho hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa, chiều cao và trí não của trẻ.

Theo các tài liệu nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn đầy đủ vi chất, đặc biệt kẽm, selen, vitamin C, giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt. Sữa non với kháng thể tự nhiên IgG hiện cũng là thực phẩm tự nhiên có thể bổ sung kháng thể giúp đem lại hiệu quả miễn dịch an toàn.

Chế độ ăn giàu chất xơ tự nhiên, kết hợp bổ sung lợi khuẩn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ quá trình hấp thu dưỡng chất. Đặc biệt, 80% tế bào miễn dịch tập trung tại đường tiêu hóa. Thế nên, củng cố sự khỏe mạnh của đường tiêu hóa cho trẻ cũng sẽ giúp trẻ có miễn dịch khỏe để phòng bệnh.

Chế độ ăn giàu DHA, choline, taurine giúp hỗ trợ sự phát triển trí não cũng được đưa vào khuyến cáo dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.

Như vậy, một chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ và khoa học hoàn toàn có thể giúp trẻ có được sự phát triển vượt trội cả về thể chất, trí tuệ và miễn dịch. Miễn dịch khỏe sẽ giúp trẻ phòng ngừa được các bệnh do virus, vi khuẩn và chắc chắn là tiền đề để trẻ phát triển toàn diện.

ColosBaby Gold cho trẻ miễn dịch khỏe phát triển toàn diện từ bên trong

ColosBaby Gold Giải pháp giúp trẻ phát triển toàn diện từ bên trong

ColosBaby Gold 2+ là sản phẩm dinh dưỡng ứng dụng bổ sung sữa non ColosIgG 24h được thu hoạch từ các trang trại hạng A, nhập khẩu độc quyền từ Mỹ bởi VitaDairy. Đây là sản phẩm dinh dưỡng dành riêng cho trẻ trên 2 tuổi giúp trẻ có miễn dịch khỏe - tăng cân tốt. Sản phẩm bổ sung lượng kháng thể IgG tự nhiên cao (1.000mg/100g), kết hợp với hệ dưỡng chất bổ sung đa dạng để hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Đặc biệt mới đây, một nghiên cứu lâm sàng can thiệp cộng đồng đã được thực hiện bởi Viện Dinh dưỡng Quốc Gia, trong đó sản phẩm ColosBaby Gold được đưa vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày của hàng trăm trẻ từ 2-5 tuổi, bao gồm cả nhóm trẻ suy dinh dưỡng thấp còi.

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố cho thấy, sử dụng ColosBaby Gold trong chế độ ăn của trẻ với thời gian 3 tháng, trẻ có sự cải thiện về miễn dịch, giúp giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn hô hấp và nhiễm khuẩn tiêu hóa, đồng thời, cân nặng và chiều cao cũng tăng rõ rệt.

ColosBaby Gold giúp bé giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp

Nghiên cứu này là bằng chứng khoa học có ý nghĩa khẳng định vững chắc cho chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Cùng với việc ColosBaby Gold của VitaDairy đã hiện diện lâu trên thị trường, được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn, thì kết quả từ một nghiên cứu khoa học quy mô và bài bản như thế này tiếp tục là cơ sở để ngày càng nhiều bậc cha mẹ lựa chọn sản phẩm như một giải pháp miễn dịch khỏe - phát triển toàn diện cho bé.

“Từ sự thấu hiểu mối quan tâm của nhiều cha mẹ, luôn mong muốn con mình khỏe mạnh và phát triển toàn diện, các chuyên gia tại VitaDairy luôn nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu mới trong lĩnh vực dinh dưỡng vào trong sản phẩm. ColosBaby Gold 2+ cho bé nền tảng miễn dịch khỏe để phát triển toàn diện, là niềm tự hào của VitaDairy khi đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình nuôi dưỡng những thiên thần nhỏ tài năng”, bà Ngô Huyền Trang, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm, cho biết.