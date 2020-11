Công nghệ chiết xuất hoạt chất rutin từ hoa hòe - tốt cho người bị trĩ

Theo nghiên cứu gần đây, thành phần hoa hòe có hàm lượng chất rutin cao. Đây là hợp chất Glycosid thuộc nhóm Flavonoid Aglycon. Hoạt chất Rutin hỗ trợ giúp làm giãn tĩnh mạch với tác dụng cầm máu nhanh, làm bền thành mạch máu, tăng cường mạch máu,… Ngoài ra, thảo dược này còn có tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn, chống viêm khá tốt.

Thành phần hoa hòe có hàm lượng chất rutin cao Hoạt chất Rutin có tác dụng làm giảm "giòn" và tính thẩm thấu của mao mạch, có khả năng làm co mạch, phục hồi sự đàn hồi của mao mạch khi bị tổn thương, duy trì tình trạng bình thường của mao mạch, đảm bảo mao mạch có thể hoạt động bình thường. Kích thích sự bài tiết của niêm mạch ruột giúp nhuận tràng chống táo bón nguyên nhân chính dẫn đến bệnh trĩ.

Hoạt chất rutin còn giúp tăng sự bền vững của hồng cầu, giảm trương lực cơ trơn, chống co thắt, hạn chế tình trạng co giãn tĩnh mạch trĩ nên sẽ giảm được tình trạng sa búi trĩ. Ngoài ra Rutin được dùng để phòng ngừa những biến chứng của bệnh xơ vữa động mạch, điệu trị suy giãn tĩnh mạch, các trường hợp xuất huyết, như chảy máu cam, ho ra máu, phân có máu, xuất huyết máu do bệnh trĩ.

Công dụng của hoạt chất Rutin đối với các bệnh lý về giãn tĩnh mạch, trĩ là vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, sử dụng dược liệu này đúng cách để phát huy hiệu quả tốt nhất không phải là điều dễ dàng. Việc ứng dụng công nghệ chiết xuất rutin từ hoa hòe cho sản phẩm dành cho người bệnh trĩ và táo bón là một điều đáng mừng. Hoa hòe trong dân gian thường được sao lên, nấu thành nước để thanh nhiệt giải độc, khâu phơi và đun nấu nhiều khi không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm.