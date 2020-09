Công ty suất ăn công nghiệp Diệp Anh: Vững mãi một niềm tin

Diệp Anh Co., Ldt chính thức đi vào hoạt động từ năm 2014. Thời gian đầu hoạt động công ty gặp nhiều khó khăn từ việc chọn lựa và đưa ra tiêu chí cho nhà cung cấp thực phẩm làm sao phải đảm bảo nguồn hàng chất lượng - an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng để có thể nấu ra những bữa ăn “An toàn - Ngon” cho các công nhân thưởng thức sau giờ làm việc vất vả. Với quyết tâm lấy tiêu chí “An toàn - Chất lượng là trên hết”, chị Thu Huyền - Giám đốc Công ty Diệp Anh, quyết tâm đầu tư từ cơ sở vật chất hiện đại đến chuyên môn nhân lực thật chuyên nghiệp, từ đó Diệp Anh đã đạt được những thành công vượt trội, ngày càng nhiều khách hàng yêu mến và tin tưởng.

Trong thời gian tới, Diệp Anh Co., Ltd đang định hướng sẽ phát triển và mở rộng thêm lĩnh vực cung cấp thực phẩm tươi sống và xanh sạch đảm bảo vệ sinh phục vụ cho các bếp ăn tại các trường tiểu học và mầm non nhằm chung tay xây dựng chế độ bữa ăn cho học sinh ngày càng tốt, an toàn, dinh dưỡng hơn.