Công viên Ấn tượng Hội An đón đoàn đại biểu Nhật Bản

Trước đó, đoàn đã tham quan một số di tích ở phố cổ Hội An, đón tiếp đoàn có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Nhật và lãnh đạo một số bộ, ngành, tỉnh Quảng Nam.

Công viên Văn hóa Ấn tượng Hội An đã giới thiệu đến đoàn đại biểu những tinh hoa ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là show diễn thực cảnh Ký ức Hội An với sự trình diễn của 500 diễn viên trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000 m2.

Hai lãnh đạo cao cấp của Nhật Bản và Việt Nam đã dành những lời khen ngợi tuyệt vời cho show diễn thực cảnh Ký ức Hội An sau khi xem.

Ông Nikai Toshihiro tặng hoa động viên diễn viên show diễn Ký ức Hội An Ảnh: Phú Thành

Ông Nikai Toshihiro rất vui vẻ thể hiện cảm xúc của mình: “Tôi rất ngạc nhiên, phấn khích với chương trình Ký ức Hội An. Tôi ấn tượng từ đầu đến cuối với chương trình”.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: “Tôi thấy ông Nikai, Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản rất chăm chú, rất thú vị, cảm giác ông Nikai thưởng thức nghệ thuật của chúng ta hết sức độc đáo, phấn khởi. Ông cũng thể hiện tình cảm hết sức đặc biệt, xúc động đối với anh chị em nghệ sĩ của chúng ta”.

Ông Phạm Minh Chính tặng hoa động viên diễn viên show diễn Ký ức Hội An Ảnh: Phú Thành

Tới thăm Công viên Ấn tượng Hội An, thưởng thức show diễn Ký ức Hội An là một trong những hoạt động trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng của đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch Nhật Bản từ ngày 10 - 13.1.

Sau 20 năm được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, Hội An không ngừng tạo bất ngờ với bạn bè quốc tế với lịch sử, văn hóa của một đô thị cổ. Sản phẩm du lịch Hội An nay càng phong phú, được đánh thức trong chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An.

Các đại biểu chúc mừng show diễn ấn tượng Ảnh: Phú Thành

Loại hình công viên chủ đề, thực cảnh này góp phần nâng tầm giá trị di sản, cộng đồng người dân được hưởng lợi từ di sản thông qua sản phẩm du lịch đặc biệt, chính là giải pháp tối ưu lưu giữ di sản, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững.