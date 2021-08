Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành hiến tặng khu tưởng niệm các nạn nhân Covid-19

Gồm 3.000 ngôi mộ để kịp thời chia sẻ cùng xã hội, san sẻ khó khăn với những gia đình không may có người thân qua đời vì nạn dịch Covid-19.

Quý gia đình không may có người thân qua đời do Covid-19 chỉ cần liên lạc Đăng ký, gửi giấy xác nhận Báo tử của bệnh viện và lựa chọn ngày tốt để hạ cốt an táng người thân mình tại “Khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19” trong khuôn viên của Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành. Mọi chi phí đất, phí dịch vụ, phí xây dựng, chăm sóc mộ phần trọn đời hoàn toàn được chủ đầu tư Hệ thống Công viên Vĩnh Hằng hiến tặng.