Cung ứng vắc xin ‘5 trong 1’ cho tiêm chủng mở rộng

Theo kế hoạch cung ứng vắc xin cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) năm 2018 của Bộ Y tế, loại vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five) số giấy đăng ký lưu hành: QLVX-1040-17 do Công ty Biological E, Ấn Độ sản xuất) được sử dụng thay thế cho vắc xin Quinvaxem sử dụng trước đây do hiện nay nhà sản xuất đã ngừng sản xuất Quinvaxem trên toàn thế giới. Để đảm bảo cung ứng kịp thời vắc xin “5 trong 1” cho TCMR và đảm bảo hiệu quản của công tác tiêm chủng, Cục Quản lý Dược đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và dự án TCMR quốc gia tiến hành các thủ tục có liên quan để kịp thời nhận viện trợ hoặc mua sắm vắc xin ComBE Five theo đúng cơ chế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị, địa phương trong việc triển khai sử dụng vắc xin ComBE Five (bao gồm cả công tác an toàn tiêm chủng) và kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề mới phát sinh (nếu có), đặc biệt trong giai đoạn triển khai tiêm chủng trên quy mô nhỏ tại 7 tỉnh/thành phố trong tháng 6-7/2018 (Hà Nam, Bắc Giang, Yên Bái, Kon Tum, Bình Định, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu) trước khi tổ chức triển khai chuyển đổi sử dụng vắc xin trên phạm vi toàn quốc.