Cường Thịnh Land hợp tác phân phối chiến lược dự án The Apus

Sáng ngày 28.7 đơn vị này đã tiến hành ký kết và trở thành nhà phân phối chiến lược dự án The Apus.

Nhận nhiều ưu ái, BĐS nghỉ dưỡng “dậy sóng” sau thời gian “ngủ đông”

Sau nửa đầu năm 2020 ảm đạm vì những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, du lịch đang trở thành đề tài nóng được bàn luận sôi nổi khi các chương trình kích cầu du lịch được tung ra. Cùng với đó, bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng cũng sôi động trở lại tại nhiều địa phương, đặc biệt là các dự án tổ hợp tại khu kinh tế trọng điểm đang là tâm điểm của thị trường.

Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia cho biết, dịch Covid-19 như một lời cảnh tỉnh cho người dân về việc quan tâm hơn đến sức khỏe, tận hưởng cuộc sống. Cùng với đó, thời gian giãn cách xã hội khiến tâm lý muốn “đổi gió”, nghỉ dưỡng trở thành xu hướng. Đóng cửa là tạm thời trong khi du lịch và sở hữu tài sản tích trữ lâu dài thật sự là nhu cầu “tích nén” của rất nhiều cá nhân và tổ chức.

Theo khảo sát, có khoảng 65% nhà đầu tư chọn lựa xuống tiền với BĐS khu vực ven biển, 74,8% lựa chọn mua căn nhà thứ 2 ở vùng du lịch biển. Điều này cho thấy, phân khúc BĐS du lịch đang rất hấp dẫn nhà đầu tư. Đặc biệt là BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam sau đợt được truyền thông thế giới đánh giá cao về công tác phòng chống dịch.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng cũng đã đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung luật Nhà ở, luật Kinh doanh BĐS năm 2014 theo hướng cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu các BĐS du lịch tại Việt Nam. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy BĐS nghỉ dưỡng tiếp tục có sức hấp dẫn trong tương lai.

“Dù thị trường có thuận lợi hay không thuận lợi cũng đều mang lại cơ hội cho những ai biết nắm bắt, nhà đầu tư nhạy bén sẽ nhìn thấy được cơ hội tuyệt vời của BĐS nghỉ dưỡng thời điểm này”, ông Phan Hùng Cường - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Cường Thịnh (Cường Thịnh Land) cho biết.

The Apus - đẳng cấp BĐS nghỉ dưỡng

Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, dự án The Apus đang là cái tên đáng chú ý trên thị trường BĐS vùng ven nói chung và phân khúc BĐS nghỉ dưỡng nói riêng nhờ vị trí đắc địa đi kèm hàng chục tiện ích sang trọng.

The Apus có quy mô khoảng 50.464m², bao gồm 658 căn hộ khách sạn và 58 căn biệt thự nghỉ dưỡng. Có đường bờ biển trải dài lên đến 14km, The Apus do

Công ty CP Thương mại Du lịch Tân Thành là chủ đầu tư được mệnh danh là dự án “tựa sơn hướng thủy” (dựa núi nhìn biển) đáng để trải nghiệm của bất kỳ ai đặt chân đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Beach Club - làn gió mới tại tâm điểm đầu tư du lịch Vũng Tàu 2020, điểm sáng dự án The Apus

Không những vậy, The Apus còn là dự án sở hữu những tiện ích 5 sao xứng tầm nghỉ dưỡng quốc tế như khu dịch vụ biển có diện tích 3.190m² gồm nhà hàng, khu vui chơi, hồ tắm nước ngọt và các tiện ích khác phục vụ khách du lịch. Chỉ vài bước chân là du khách hay chủ sở hữu có thể thỏa mình trên biển; du lịch tại các địa điểm nổi tiếng như: khu du lịch biển Long Hải, khu du lịch Đèo Nước Ngọt, suối nước nóng Bình Châu, casino The Grand Ho Tram Strip, sân golf The Bluffs, rừng bảo tồn thiên nhiên…

Nhiều ưu đãi cho khách hàng Cường Thịnh Land

Nhận thấy những ưu điểm vượt trội của The Apus trong tương quan trên bản đồ BĐS của địa phương, Cường Thịnh Land có buổi ký kết để trở thành nhà phân phối chiến lược cho dự án vào ngày 28.7, tại Adora Center (431 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình).

Lãnh đạo và chiến binh Cường Thịnh Land trong ngày ra quân

Có mặt tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó tổng giám đốc đầu tư Cường Thịnh Land nhấn mạnh: “Thị trường BĐS sau khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ quay trở lại đường đua, một trong những khu vực nhiều tiềm năng nhất chính là Bà Rịa-Vũng Tàu với lợi thế đa ngành, công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng. Đó cũng là lý do khiến Cường Thịnh Land đặc biệt chú trọng đến phân khúc BĐS nghỉ dưỡng nơi đây. Theo đánh giá, dự án The Apus là dự án hàng đầu khu vực, lại là dự án tiên phong áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong xây dựng, quản lý vận hành, không chỉ mang lại sự tiện nghi cho chủ sở hữu mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường với việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, nên chúng tôi đã quyết định trở thành nhà phân phối chiến lược dự án, là cầu nối giúp khách hàng có thể sở hữu dự án tiềm năng với những ưu đãi tuyệt vời”.

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó tổng giám đốc đầu tư Cường Thịnh Land (ngoài cùng bên trái) tại lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án The Apus

Được biết, dự án The Apus được phân thành 7 phân khu, sẽ chính thức cho phép đặt chỗ từ ngày 29.7. Dự kiến, sẽ có rất nhiều ưu đãi đặc biệt cho khách hàng của Cường Thịnh Land trong ngày đầu đặt chỗ. Ngoài ra, đối với dòng căn hộ du lịch, chủ đầu tư sẽ áp dụng chương trình cho thuê, trong đó sẽ chia sẻ lợi nhuận 85/15 giữa khách hàng/chủ đầu tư.