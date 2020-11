CX for Rental - giải pháp tối ưu cho quản lý thiết bị cho thuê

Doanh nghiệp ngày càng mở rộng đồng nghĩa với việc sẽ phải đối diện với việc phải quản lý khối lượng tài sản cho thuê khổng lồ. Những khó khăn ngày càng lớn cũng là lúc các doanh nghiệp cần đến một công cụ hỗ trợ thông minh giúp cho các bộ phận liên quan và chủ doanh nghiệp giảm thiểu áp lực công việc quản lý và thất thoát tài chính.

Nhận thấy được những khó khăn này cùng với hơn 25 năm kinh nghiệm triển khai các giải pháp trong lĩnh vực này, đội ngũ Quản lý quan hệ khách hàng (CX) thuộc Khối ngành Dịch vụ ERP - Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã phát triển giải pháp quản lý thiết bị cho thuê "FPT IS - CX for Rental" dựa trên nền tảng giải pháp quản trị hàng đầu thế giới SAP và được chính hãng công nhận.

Chỉ với 6 đến 15 tuần triển khai giải pháp, “FPT IS - CX for Rental” sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý các thiết bị cho thuê một cách hiệu quả bằng cách thu thập tất cả thông tin về quá trình cho thuê thiết bị và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Quy trình cho thuê được thiết kế tự động hóa từ việc quản lý các thiết bị có sẵn trong kho, đăng ký cho thuê, quy trình bàn giao, chi phí cho thuê, gia hạn thời gian, in biểu mẫu xác nhận giao dịch cho tới việc phân tích dữ liệu và tổng hợp thành báo cáo/nhóm báo cáo. Ngoài ra, giải pháp còn tích hợp với mã vạch của thiết bị cho thuê, cho phép nhân viên nhập kho và xuất kho một cách nhanh chóng và chính xác.

Giải pháp này đặc biệt hữu ích đối với ngành cho thuê Thiết bị - Dụng cụ và Bất động sản.

Đối với doanh nghiệp cho thuê Thiết bị - Dụng cụ, khó khăn trong việc kiểm soát được tình trạng thiết bị đang cho thuê, thời gian cho thuê (quá hạn, gia hạn), hạn chế sai sót khi tính toán chi phí cho thuê hay rút ngắn tối đa thời gian tìm kiếm khách hàng đúng hạn sẽ được giải quyết nhanh chóng. CX for Rental giúp doanh nghiệp quản lý được thời gian nhận/ trả thiết bị; Thông báo người dùng nhắc nhở khi khách hàng tới hạn thanh toán; Quản lý thiết bị, dụng cụ bằng cách quét barcode và Quản lý chi phí cho thuê, quá hạn, gia hạn một cách chính xác.

Cùng với đó vấn đề nhức nhối của những doanh nghiệp kinh doanh cho thuê Bất động sản lại khi phải đối diện với những khó khăn về việc kiểm soát chi phí sử dụng hư hỏng thiết bị nội thất nhà cho thuê, kiểm soát chi phí cho thuê hàng tháng hay chi phí quản lý vi phạm hợp đồng, phí quản lý chung cư cũng có giải pháp hữu ích. Bởi CX for Rental đảm bảo hỗ trợ: Quản lý định kỳ thanh toán, chi phí thuê nhà; Thông báo người dùng nhắc nhở khi khách hàng tới hạn thanh toán; Quản lý khấu hao thiết bị nội thất và Quản lý các chi phí khác dễ dàng.

CX for Rental không chỉ là “trợ lý thân cận” đáng tin cậy cho các doanh nghiệp trong khối ngành cho thuê Thiết bị - Dụng cụ hay Bất động sản mà giải pháp này còn được ứng dụng đa ngành và nhận được sự tin dùng của các đơn vị lớnViệc cho thuê thiết bị được quản lý hiệu quả sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp quản lý được rủi ro, quản lý hàng tồn kho, hỗ trợ theo dõi bảo trì thiết bị và định hướng chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Hãy đến với “FPT IS - CX for Rental” nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp Quản lý thiết bị cho thuê hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy sự tiện lợi, tiết kiệm, chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.