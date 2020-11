D2D chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành gần 9 triệu cổ phiếu thưởng

Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (HoSE: D2D) cho biết, tỷ lệ phát hành là 42% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu (CP) được nhận thêm 42 CP mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 90 tỉ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Sau phát hành, vốn điều lệ của D2D sẽ tăng từ 213,5 tỉ đồng lên 303 tỉ đồng.

Theo ghi nhận, CP của D2D đang tăng sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư, từ vùng giá 63.000 đồng/CP, D2D đã tăng mạnh lên vùng giá 75.000 đồng/CP trong phiên giao dịch ngày 20.11 với khối lượng tăng vọt. Đây cũng là vùng giá cao nhất của CP D2D trong 11 tháng qua.

Quá trình hoạt động vừa qua ghi nhận sự tăng trưởng liên tục của D2D. Đặc biệt là năm 2019, mức tăng trưởng của D2D đạt cấp số nhân với tổng doanh thu 815,024 tỉ đồng, đạt 239,69% so với năm 2018 và đạt 242,35% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 368,530 tỉ đồng, đạt 390,55% so với năm 2018 và đạt 412,41% so với kế hoạch; nộp ngân sách 224,066 tỉ đồng, đạt 238,32% so với năm 2018 và đạt 280,08% so với kế hoạch.

Kết quả này đã đưa tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của D2D lên 137,62%, đạt 370,40% so với năm 2018 và đạt 391,08% so với kế hoạch.

D2D đang triển khai nhà xưởng cho thuê tại KCN - Đô thị và Sân Golf Châu Đức

Dự kiến, năm 2020, kết quả hoạt động của D2D tiếp tục vượt kế hoạch đề ra và sau khi phát hành CP thưởng, D2D vẫn đảm bảo chia cổ tức đạt 30%, chi trả bằng tiền mặt.

Trong thời gian tới, với kế hoạch chào bán sản phẩm và đẩy mạnh đầu tư nhiều dự án mới, dự báo D2D tiếp tục tăng trưởng. Theo đó, ngay từ đầu năm 2021, D2D sẽ đưa ra thị trường một số sản phẩm đã hoàn tất như 30 căn nhà liên kế mặt tiền và quỹ đất giáo dục 2 ha tại dự án Khu dân cư Lộc An, 45 căn nhà liên kế hợp tác với Công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai.

Cũng trong năm 2021, D2D khởi công Chung cư D2D và Dự án Nhà ở xã hội Lộc An. Dự kiến, cả 2 dự án này đều hoàn tất trong năm 2022. Ngoài ra, D2D hợp tác với Công ty CP Sonadezi Châu Đức đầu tư xây dựng 164 căn nhà liên kế shophouse tại KCN - Đô thị và Sân Golf Châu Đức.

Hiện nay, D2D đã thuê lại gần 32 ha đất công nghiệp tại KCN - Đô thị và Sân Golf Châu Đức và đang đẩy mạnh khai thác. Đồng thời, D2D đã góp vốn vào Công ty CP Sonadezi Bình Thuận để đầu tư, phát triển KCN Tân Đức (300 ha). Dự án sẽ khởi công trong năm 2021, cho thuê đất từ quý 1/2022.

Theo nhận định của nhiều nhà đầu tư, với các dự án này, D2D sẽ đạt được sự tăng trưởng trong cả ngắn hạn và dài hạn. Bên cạnh đó, tầm nhìn chiến lược, hiệu quả đầu tư của D2D cùng tiềm lực tài chính mạnh với hơn 1.000 tỉ đồng đang gửi ngân hàng và nguồn thu ổn định, lâu dài tại nhiều dự án sẽ tạo nên sự hấp dẫn trong dài hạn của CP D2D. Vì vậy, nhà đầu tư sẽ tiếp tục nắm giữ CP D2D cho mục đích đầu tư trung và dài hạn.