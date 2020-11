Đà Nẵng đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ lần thứ 22

Các ngành, các cấp đôn đốc các dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng; khởi công các công trình, dự án chào mừng Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ TP.Đồng thời, tập trung, quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội. Đà Nẵng cần tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Các ngành chức năng phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ TP.

Xã hội hóa nhiều công trình tuyên truyền về đại hội

Sở VH-TT TP.Đà Nẵng cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Thành ủy Đà Nẵng giao, từ tháng 7, Sở đã cho lắp đặt các bảng tuyên truyền chào mừng Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ TP ở bờ đông sông Hàn theo phương thức xã hội hóa. Đại hội diễn ra sau khi dịch Covid-19 vừa được kiểm soát, ngành đã có các bước triển khai nhằm giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo việc tuyên truyền. Cụ thể, vận động nhiều hạng mục xã hội hóa và đề nghị doanh nghiệp thực hiện 100% các hạng mục (6 màn hình led, 17 pano tấm lớn 3 x 9 m tại các đảo giao thông, 90 pano hộp đèn trên cầu Sông Hàn và cầu Rồng...). Sở VH-TT cũng xây dựng phương án cổ động trực quan với 400 phướn khẩu hiệu, 300 phướn cờ đảng, Tổ quốc, logo TP, 200 phướn cờ màu, 90 hộp pano tranh cổ động và khẩu hiệu, 650 lá cờ ngũ sắc tại 3 cầu qua sông Hàn và dọc tường rào Trường chính trị TP…

Công trình tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP lần 22 trên đường phố và ở bờ đông sông Hàn

Triển lãm ảnh thành tựu thực hiện nghị quyết Đại hội lần 21

Ông Ngô Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP.Đà Nẵng, cho biết trong thời gian diễn ra đại hội, đơn vị sẽ tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật về những thành tựu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015-2020 tại tiền sảnh hội trường Trường chính trị TP (nơi diễn ra đại hội). Quy mô, hình thức trưng bày gồm 8 bảng pano và 2 trụ xoay, trưng bày 270 ảnh với 6 lĩnh vực: xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể (24 ảnh), quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng (30 ảnh), kinh tế (60 ảnh), văn hóa - xã hội (60 ảnh), an ninh - quốc phòng (60 ảnh), đối ngoại và thu hút đầu tư (36 ảnh).

Sở VH-TT sẽ tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương với thời lượng 90 phút, gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương đất nước và TP.Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trước và sau thời gian diễn ra đại hội do các đơn vị, địa phương tổ chức.