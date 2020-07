Đắk Lắk triển khai hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” trên địa bàn tỉnh vào ngày 11.7.

Tập trung truyền thông đối với nông dân, người lao động

Ngày 14.11.2008, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT; đồng thời Chính phủ quyết định lấy ngày 1.7 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng, một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT.

Ông Trương Văn Sáng, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ban, ngành, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Ông Sáng nhấn mạnh: “Theo kế hoạch liên tịch, hình thức tuyên truyền, vận động trong lễ ra quân phải trực quan, sinh động, ấn tượng để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về BHXH; nêu bật được về ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời phải xác định các nhóm đối tượng truyền thông phù hợp; trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”.

Tham gia BHYT hưởng nhiều lợi ích

Ngày BHYT Việt Nam cũng là dịp tiếp tục khẳng định BHYT là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia, do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn; thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhờ tham gia BHYT, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua khó khăn khi có quỹ BHYT chi trả các chi phí khám, chữa bệnh (KCB), thậm chí đối với cả những người bệnh có chi phí KCB rất lớn.

Theo BHXH Việt Nam, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 18.6.2020, quỹ BHYT đã chi trả cho bệnh nhân nặng có chi phí KCB đặc biệt cao: 58 bệnh nhân có tổng chi phí trên 1 tỉ đồng/ đợt điều trị nội trú; 12 bệnh nhân có tổng chi phí trên 2 tỉ đồng/ đợt điều trị. Một số bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả lớn, như bệnh nhân có mã thẻ HT279793186XXXX (BHXH TP.HCM phát hành), đã điều trị tại BV Chợ Rẫy từ ngày 12.7 - 26.8.2019 với chẩn đoán sốc (choáng) nhiễm khuẩn. Tổng chi phí KCB BHYT của bệnh nhân này là 2,02 tỉ đồng. Bệnh nhân có mã thẻ HN230302189XXXX (BHXH tỉnh Hải Dương phát hành) điều trị tại BV Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) từ ngày 11.12.2018 - 18.10.2019 với chẩn đoán bệnh lý cơ tim, suy tim. Tổng chi phí KCB BHYT của bệnh nhân này là 2,1 tỉ đồng...