Đắk Lắk: xây dựng phố chợ lớn nhất huyện Krông Búk

Năm 2019, huyện Krông Búk kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị định số 07/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện (2009-2019). Từ một vùng quê nghèo khó, huyện đã vươn lên sau một thập kỷ đổi mới và phát triển, đến nay huyện Krông Búk đã đạt được nhiều thay đổi tích cực.

Gần 1.400 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Cụ thể, mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt 7,43%. Riêng trong năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất cán đích 100%, đạt 3.487 tỉ đồng; đáng chú ý, tổng sản lượng cây lương thực đạt 12.779 tấn (tăng 236 tấn so với năm 2018); tổng sản lượng cà phê ước đạt 43.650 tấn (tăng 394 tấn so với năm 2018).

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 70,725 tỉ đồng (108,4% dự toán tỉnh giao); giải quyết việc làm cho 1.350 lao động (đạt 129% kế hoạch). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp và tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Huyện Krông Búk đón cơ hội đô thị hóa sau 10 năm chuẩn bị

Đặc biệt, trong giai đoạn 2010-2019, huyện Krông Búk đã huy động được hơn 1.386 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện ngày càng khang trang hơn, đời sống người dân thêm phần khởi sắc. Trong đó, Pơng Drang và Chư Kbô là hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Krông Búk.

Xây phố chợ - “mở đường” cho cuộc cách mạng mới về kinh tế

Những thành quả đã đạt được trong suốt 10 năm qua là nền tảng vững chắc để huyện Krông Búk khởi động quá trình đô thị hóa. Bước sang năm 2020, huyện Krông Búk đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 3.755 tỉ đồng; tăng trưởng kinh tế theo giá trị sản xuất tăng 7,7% so với năm 2019.

Xác định hạ tầng là đòn bẩy để phát triển kinh tế, địa phương này tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quy hoạch, tái định cư, đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong đó, dự án di dời và xây mới chợ xã Pơng D’rang là dự án trọng điểm, đã được UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2017, giao cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển chợ HTC làm chủ đầu tư.

Chợ mới xã Pơng D’rang đang được xây dựng, dự kiến đưa vào vận hành vào đầu năm 2021

Theo khảo sát, chợ Pơng D’rang cũ nằm tại thôn Tân Lập 6 sẽ được chuyển về chợ Pơng D’rang mới, thuộc thôn 12, ngay tại điểm giao của Quốc lộ 14 và Quốc lộ 29. Đây là quỹ đất chiến lược, có mật độ dân cư cao, giao thông thông suốt trên mặt đường quy hoạch rộng đến 32m, rất thuận tiện cho kinh doanh, buôn bán.

Được biết, công trình này được xây dựng trên diện tích gần 1ha, phân bố 312 kiot và sạp có diện tích linh hoạt từ 5 đến 35m², tạo điều kiện cho người dân buôn bán nhiều loại mặt hàng từ thực phẩm, quần áo, hóa mỹ phẩm, vàng bạc đến vật liệu xây dựng, hàng gia dụng, điện tử điện lạnh… Đặc biệt, chợ mới nằm trong khuôn viên của Khu phố chợ Pơng D’rang, được bao quanh bởi gần 50 căn shophouse được thiết kế theo phong cách hiện đại, góp phần tạo mỹ quan cho toàn khu vực.

Chợ mới sau khi hoàn thiện sẽ giúp khắc phục những nhược điểm của chợ cũ, kích thích giao thương, trở thành đầu mối kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm lớn nhất huyện Krông Búk. Về tầm nhìn xa, đây là bước “mở đường” cho một cuộc cách mạng mới về diện mạo lẫn sức bậc kinh tế cho huyện nhà. Dự kiến, chợ mới xã Pơng D’rang sẽ chính thức được vận hành vào đầu năm 2021.