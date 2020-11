Đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở Đức Trọng

Chuyển biến tích cực

H.Đức Trọng có diện tích tự nhiên hơn 90.220ha, gồm 14 xã và 1 thị trấn với dân số khoảng 200.998 người thuộc 24 dân tộc anh em cùng sinh sống. Với hệ thống giao thông thuận lợi, thương mại dịch vụ phát triển, Đức Trọng trở thành 1 trong những vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, đây cũng là “điều kiện tốt” cho các loại tội phạm hoạt động, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại. Trong những năm qua, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực TTXH diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, liều lĩnh, sử dụng công nghệ cao để xóa dấu vết, đánh lạc hướng điều tra của công an. Do đó, đòi hỏi lực lượng công an phải linh hoạt nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các loại tội phạm và và các vi phạm pháp luật để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng công an H.Đức Trọng, cho biết nhờ tăng cường công tác trinh sát, quản lý tốt địa bàn, từ đầu năm đến nay đã phát hiện, điều tra làm rõ 109/116 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về TTXH, bắt xử lý 246 đối tượng; điều tra làm rõ 100% vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặt biệt nghiêm trọng (so cùng kỳ, án chung giảm mạnh 116/188 vụ, 246/370 đối tượng); bắt và vận động 9 đối tượng truy nã ra đầu thú. Ngoài ra, công an huyện còn phát hiện, bắt 59 vụ với 79 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy, thu giữ 19,7kg katemin, 4,4g heroin, 98,7g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan. Công an cũng phát hiện, đấu tranh làm rõ, khởi tối 7 vụ, 7 bị can trên lĩnh vực kinh tế, môi trường; phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 94 vụ với 93 đối tượng…

Công an H.Đức Trọng khánh thành đưa vào sử dụng hệ thống camera an ninh trên địa bàn Ảnh: G.B

“Mắt thần” phòng chống tội phạm

Nhận thấy hiệu quả thiết thực của camera an ninh trong hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, Huyện ủy, UBND H.Đức Trọng đã đồng ý duyệt gói thầu lắp đặt hệ thống camera an ninh với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng và giao Công an huyện làm chủ đầu tư. Theo đó, 102 “mắt thần” đã được lắp đặt, gồm 6 mắt camera chụp biển số và 96 camera quay quét đặt tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Tất cả đều được kết nối, lưu trữ dữ liệu và theo dõi, giám sát tại trung tâm điều hành đặt tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng Công an H.Đức Trọng, cho hay công trình đã đưa vào hoạt động thử nghiệm và bước đầu mang lại hiệu quả; hình ảnh thể hiện rõ nét, đường truyền ổn định, đảm bảo, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra, phục vụ đạt hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa đấu tranh, xử lý kịp thời các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Vừa đưa vào sử dụng, hệ thống camera an ninh đã giúp công an phát hiện, điều tra làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và 2 vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại địa phương. Ngoài ra, công an cũng vận động nhân dân tại các xã, thị trấn tự nguyện lắp đặt 1.022 mắt camera và thống nhất xây dựng thành mô hình camera an ninh phục vụ công tác phòng chống tội phạm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, việc sử dụng camera an ninh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự luôn mang lại hiệu quả cao. Huyện đã hỗ trợ ngành công an đầu tư hệ thống camera chất lượng cao nhằm mục đích này để góp phần giữ gìn cuộc sống bình an, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân. Ông Phúc cũng lưu ý, tại thị trấn Liên Nghĩa và dọc các quốc lộ qua địa bàn, nơi rất đông dân cư và có nhiều điểm kinh doanh, các tiệm vàng, ngân hàng, ngành công an cần nghiên cứu, kết nối xây dựng thành những hệ thống báo động từ xa để “phản ứng nhanh” khi xảy ra sự cố.