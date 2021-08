Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nấu 35.000 suất cơm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Tạm gác các công việc nghệ thuật của một đạo diễn, ngày ngày Hoàng Nhật Nam cùng vợ là chị Phạm Kim Dung - Chủ tịch CLB Suối mát từ tâm - đều đến căn bếp thiện nguyện để chuẩn bị những suất ăn gửi đến các “chiến sĩ” chống dịch. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết bếp ăn Suối mát từ tâm đa phần là các đầu bếp không chuyên từ các doanh nhân, hoa hậu, á hậu, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, MC, diễn viên,…tất cả đều hăng hái tham gia vào các khâu nấu nướng, cắt gọt, đóng gói để có những suất ăn chất lượng nhất gửi đến tuyến đầu chống dịch.

“Trước nay, tôi ít có cơ hội để cảm nhận được sự vất vả của việc bếp núc bây giờ khi tham gia vào Bếp ăn Suối mát từ tâm, tôi hiểu và cảm thấy hạnh phúc hơn khi chính tay mình tạo ra được bữa ăn đem đến nhiều người” - đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Hằng ngày bắt đầu từ 6g sáng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng vợ đến bếp ăn chuẩn bị nguyên liệu cho thực đơn ngày hôm đó. Công việc bếp núc vốn không dễ với cánh đàn ông thì nay lại khó hơn khi phải nấu cùng lúc vài ngàn suất ăn và đặc biệt là phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn, phòng chống Covid. Bếp ăn Suối mát từ tâm hoạt động hết công suất mỗi ngày nấu từ 2.000 - 3.000 phần, có hôm lên đến gần 4.000 phần ăn.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam vào bếp mỗi ngày để chuẩn bị các suất ăn hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Mục tiêu ban đầu của chiến dịch sẽ trao tặng 10.000 suất ăn cho bà con nhưng với sự ủng hộ nhiệt tình từ các mạnh thường quân và thấu hiểu sự vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, sau gần 1 tháng hoạt động chiến dịch, bếp ăn thiện nguyện Suối mát từ tâm đã cung cấp hơn 35.000 suất ăn, vượt gấp 3,5 lần số lượng dự kiến ban đầu.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Á hậu Phương Anh gửi những suất cơm chất lượng đến các quận đoàn, các trạm chốt chống dịch, điểm truy vết F0, F1, các khu vực phong tỏa trên địa bàn TP.HCM

Không chỉ chuẩn bị các suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn cùng vợ gói gém nhu yêu phẩm: gạo, rau củ, mì tôm,… trao tặng cho những khu cách ly nghèo trên địa bàn thành phố.

Ngày đi nấu ăn, đêm xuống Đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn chuẩn bị các phần quà nhu yếu phẩm gửi tặng bà con khó khăn

Bên cạnh những điều tính cực mà bếp ăn thiện nguyện đem lại đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng có những trăn trở khi thực hiện hiện chiến dịch.

“Nấu bếp mùa dịch là đứng trước nỗi lo an toàn sức khỏe cho chính mình cũng như các thành viên ekip thực hiện thiện nguyện. Đó là những nhiệm vụ không phải ai cũng dám làm, vốn dĩ là họ đang cần ở nhà, nhất là trong lúc làn sóng của dịch bệnh lên tới đỉnh điểm. Nhưng rất may mắn, thay vì chọn an toàn, thì mọi người quyết định làm cái gì đó có ích cho cộng đồng xã hội đặc biệt là cho đội ngũ tuyết đầu chống dịch. Dịch bệnh thì ai cũng lo và sợ, ai cũng nghĩ mình nên ở nhà, vậy thì ai sẽ làm đây. Làm thiện nguyện mùa dịch là chấp nhận nguy hiểm” - đạo diễn Hoàng Nhật Nam trăn trở.

Để đảm bào an toàn, những người tham gia bếp ăn Suối mát từ tâm đều được xịt khử khuẩn khi ra vào bếp

Trước tình hình khó khăn do dịch bệnh covid gây ra, những việc làm ý nghĩa của đạo diễn Hoàng Nhật Nam và căn bếp Suối mát từ tâm đã phần nào làm giảm sự vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự khó khăn của bà con nghèo hiện nay. Mỗi cá nhân làm tốt nhiệm vụ của mình và giúp đỡ cho người khác, chung tay nhanh chóng đẩy lùi đại dịch.