Đất Xanh Miền Trung vào top 200 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Trong 17 doanh nghiệp Đà Nẵng thuộc danh sách V1000, Đất Xanh Miền Trung đứng thứ 6 về nộp thuế lớn nhất thành phố.

Qua gần 10 năm phát triển, Đất Xanh Miền Trung xác định nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm, văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng uy tín trên thương trường. Mức nộp thuế của công ty cũng tăng trưởng vượt bậc qua từng năm, như năm 2015: 20,3 tỉ đồng; năm 2016: 15,5 tỉ đồng; năm 2017: 39,5 tỉ đồng; năm 2018: 55,4 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản điều chỉnh trong năm 2019, Đất Xanh Miền Trung cũng lập kỷ lục mới, vượt qua chính mình khi đạt mức nộp thuế đến 123 tỉ đồng, gấp đôi năm 2018, từ top 500 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất nước năm 2018, đã tiến lên top 200 năm 2019 trong danh sách V1000.

Bên cạnh đó, Đất Xanh Miền Trung còn nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Mới đây nhất là: Top 66/500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Công ty Báo cáo đánh giá Việt Nam (Viet Nam Report) và báo điện tử VietNamNet phối hợp bình chọn.

Về sản phẩm, Regal One River là biệt thự 7 sao do Đất Xanh Miền Trung đầu tư phát triển đã được công nhận là Dự án đáng sống 2020 do Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn.

Giai đoạn 2020-2030, Đất Xanh Miền Trung xây dựng hệ sinh thái bất động sản 5 mảng Homes, Malls, Hotels, Office, Food tiêu chuẩn quốc tế

Mục tiêu top 5 công ty bất động sản

Sau giai đoạn 10 năm xây dựng và phát triển mạnh mẽ (2011-2019), Đất Xanh Miền Trung đang đứng trước giai đoạn 10 năm lớn mạnh (2020-2030) với mục tiêu Top 5 công ty phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam, vốn hóa đạt 3,9 tỉ USD.

Công ty tiếp tục hoàn thiện cấu trúc tài chính, thực hiện IPO năm 2021, mở rộng ngành nghề bất động sản thương mại, quỹ đất các khu đô thị có quy mô trên 50 ha. Với mục tiêu sở hữu 5.000 ha quỹ đất vào năm 2030, Đất Xanh Miền Trung nỗ lực cung ứng ra thị trường hơn 5.000 sản phẩm/năm.

Trong giai đoạn 2020-2021, Đất Xanh Miền Trung đầu tư, phát triển dự án Regal Pavillon Đà Nẵng, Regal Victoria Quảng Nam, Regal Maison Phú Yên, Lavish Gateway Quảng Ngãi, Regal Ocean Quảng Bình, Lavish River Huế, Lavish Hội An, Lavish Grand River với các sản phẩm đô thị hoàn chỉnh như shophouse, villas sang trọng, đẳng cấp theo chuẩn quốc tế dành cho giới thượng lưu.

Đối với loại hình bất động sản thương mại, Đất Xanh Miền Trung phát triển các dự án Regal Zone, Regal Mall tại Quảng Bình, Đà Nẵng, Lavish Mall tại Quảng Ngãi, Huế. Trong đó, Đất Xanh Miền Trung định vị Lavish cho dòng sản phẩm 4 sao, Regal cho dòng sản phẩm 5 sao và Majetic cho dòng sản phẩm 6 sao.