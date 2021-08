DCI Việt Nam: Từ thiện, nói thật làm thật thì lo gì

Thời gian qua, với tình hình dịch bệnh diễn ra vô cùng phức tạp, cũng là lúc chúng ta dễ dàng nhận ra xung quanh mình còn rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ.

Trong khoảng thời gian này là lúc cộng đồng DCI Việt Nam hoạt động tích cực hơn cả, theo dõi những hoạt động gần đây, nhiều người tỏ ra khâm phục trước sự nhiệt huyết và tinh thần giúp đỡ cộng đồng của DCI Việt Nam.

Những ngày đầu khi dịch vừa chuyển biến phức tạp, DCI đã mở đầu chiến dịch “Sài Gòn cách ly nhưng không cách lòng” bằng cách ủng hộ 370 triệu đồng cho quỹ mua vaccine quốc gia. Tiếp sau đó, là những chuyến xe thực phẩm 0 đồng, hỗ trợ thức ăn cho các bà con trong khu cách ly hoặc các bếp ăn từ thiện. Những chuyến xe chở hàng chục tấn rau củ, trứng, gạo… với giá trị hàng trăm triệu đồng cập bến liên tục vào lúc nửa đêm, chở những mặt hàng rau củ tươi sạch để kịp phân loại và sáng sớm tặng đến tay bà con.

Hỗ trợ thực phẩm cho Làng May Mắn - nơi cưu mang những người khuyết tật

Chưa dừng lại ở đó, song song với những chuyến xe thực phẩm 0 đồng là những chuyến xe y tế bảo vệ tuyến đầu, chở theo hàng ngàn thiết bị bảo hộ, khẩu trang N95, máy đo nồng độ ô xy trong máu, nhiệt kế… để tặng cho các y bác sĩ chống dịch với giá trị mỗi chuyến xe lên đến hơn 500 triệu đồng.

Hỗ trợ trang thiết bị bảo hộ, dụng cụ y tế cho bệnh viện dã chiến thu dung số 16 quận 7

Đến nay, chương trình vẫn đang được tiếp diễn, chính tinh thần thiện nguyện của các thành viên DCI Việt Nam đang có sức lan tỏa rất lớn, thu hút nhiều người cùng hưởng ứng với tổng số tiền chi cho các hoạt động giúp đỡ xã hội trong đợt dịch Covid đã lên đến gần 1,7 tỉ đồng. Khi được đặt vấn đề về việc hoạt động từ thiện giai đoạn nhạy cảm này có sợ bị mọi người bàn tán và “dòm ngó” hay không? Ông Nguyễn Công Bình - Chủ tịch Cộng đồng DCI Việt Nam thẳng thắng chia sẻ: “Từ thiện, chúng tôi nói thật làm thật thì lo gì!”.

Ông Nguyễn Công Bình - Chủ tịch DCI Việt Nam

Được biết, đây không phải là những hoạt động đầu tiên của cộng đồng DCI Việt Nam. Được thành lập năm 2016 từ các học viên tham gia khóa học DCI, với triết lý “Give what you want - cho đi điều bạn muốn”, đến nay đã trải qua chặng đường gần 6 năm hoạt động, DCI Việt Nam đã trao tặng hơn 500 căn nhà tình thương, 9 cây cầu và 12 điểm trường cho khắp mọi nơi trên đất nước với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Với mong muốn được lan toả những giá trị tích cực, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và thay đổi cuộc sống cho hơn 95 triệu dân Việt Nam, DCI vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, đồng hành và cống hiến nhiều hơn nữa trong các hoạt động giúp đỡ xã hội.