ĐH Quốc gia TP.HCM: Hướng đến top 100 các ĐH hàng đầu châu Á

Bao gồm 36 đơn vị thành viên và trực thuộc, đại học (ĐH) này đang hướng đến mục tiêu đứng trong top 100 các ĐH hàng đầu châu Á vào giai đoạn 2025 - 2030.

Xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng uy tín

Năm 2019 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ĐH Quốc gia TP.HCM khi liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng ĐH uy tín của quốc tế như: Top 1001+ các trường ĐH toàn cầu năm 2020 do Tạp chí Times Higher Education - THE World University Rankings 2020 (Vương quốc Anh) công bố, Top 301-500 ĐH có tỷ lệ sinh viên có việc làm tốt nhất thế giới do QS Graduate Employability Rankings (QS GER) 2020 công bố, Top 101-150 trong bảng xếp hạng 50 Under 50 - top các trường ĐH trẻ dưới 50 tuổi. Đáng chú ý là Top 701 - 750 trong bảng xếp hạng QS World 2019, 2020 và xếp hạng 143 bảng xếp hạng QS Asia 2019-2020.

Sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM Ảnh: Minh Châu

Không chỉ về thứ hạng, ĐH này đang dẫn đầu cả nước về số lượng các chương trình đạt chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế. Cụ thể có 66 chương trình được đánh giá và công nhận đạt chuẩn gồm: 53 chương trình đạt chuẩn AUN-QA (chiếm gần 50% của cả nước), 7 chương trình chất lượng cao Việt - Pháp đạt chuẩn kiểm định CTI, 2 chương trình đạt chuẩn FIBAA và ACBSP và 4 chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ.

Bên cạnh đó ĐH này có 5 trường ĐH thành viên tham gia đánh giá và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục của Bộ GD-ĐT. Riêng Trường ĐH Bách khoa đã được Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục ĐH của Pháp (HCERES) ra kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường ĐH với hiệu lực 5 năm. Hai trường ĐH đã đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo AUN-QA là Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Quốc tế.

Máy bay phun thuốc trừ sâu của Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM Ảnh: Trọng Trinh

Chuyển giao công nghệ chiếm 25% nguồn thu

Các năm gần đây, trung bình mỗi năm ĐH Quốc gia TP.HCM có khoảng 4.500 công bố khoa học trên tất cả các lĩnh vực. Riêng số bài báo công bố trên tạp chí tạp chí quốc tế uy tín chiếm khoảng 20%.

ĐH này còn có nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao và có thể chuyển giao công nghệ. Ví dụ có thể nói đến như sản phẩm keo thông minh “dán” lành vết thương của PGS-TS Nguyễn Thị Hiệp (Trường ĐH Quốc tế) - nghiên cứu không chỉ tạo nên sự khác biệt trong các công trình nghiên cứu ở môi trường ĐH mà còn tạo ra sự đột phá trong ngành y sinh Việt Nam.

Nghiên cứu khoa học tại ĐH Quốc gia - TP.HCM Ảnh: Nam Phong

Bên cạnh đó là thuốc tế bào gốc Cartilatist điều trị bệnh thoái hóa khớp và thoái hóa đĩa đệm cột sống của Viện Tế bào gốc (Trường ĐH Khoa học tự nhiên). Viện này còn chuyển giao công nghệ sản xuất mỹ phẩm BabyEver, trong đó StemActive và Micropierce là hai công nghệ độc quyền.

PGS-TS Vũ Ngọc Ánh, Giảng viên Trường ĐH Bách khoa cùng nhóm nghiên cứu đã phát triển dòng máy bay không người lái dùng trong nông nghiệp. Trong tương lai sản phẩm sẽ được thương mại hóa cung cấp cho các nông trại lớn hoặc dịch vụ cung ứng cho mỗi vùng nông nghiệp…

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, mỗi năm nguồn thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ của ĐH này trung bình trên 400 tỉ đồng, chiếm khoảng 25% tổng nguồn thu của toàn hệ thống.

Với uy tín, chất lượng và danh tiếng đã được khẳng định, ĐH này đang hướng đến hoàn thiện khu đô thị ĐH thông minh, kiểu mẫu đầu tiên của đất nước để tạo môi trường giáo dục ĐH hiện đại, lý tưởng nhất cho giảng viên, sinh viên. Đồng thời phấn đấu đến giai đoạn 2025 - 2030 đứng trong top 100 các trường ĐH hàng đầu châu Á.