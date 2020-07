Đón cơ hội đầu tư với dòng căn hộ cao cấp bậc nhất Bình Dương

Dự án được ví như một khu phức hợp đầy đủ “all in one” với hệ sinh thái hơn 80 tiện ích đẳng cấp 5 sao ngay nội khu, từ khu thương mại dịch vụ hiện đại cho đến hồ bơi vô cực, hồ bơi trẻ em, gym - spa, khu BBQ, thư viện, khu thể thao trong nhà, khu vườn treo thư giãn trên không hay rạp chiếu phim nghệ thuật ngoài trời, vườn chân mây… Với đặc thù tần suất làm việc lớn, quỹ thời gian eo hẹp, các chuyên gia hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống đa màu sắc ngay trước cửa căn nhà của mình tại The Emerald Golf View.

Một trong số ít dự án đang gây chú ý trong cộng đồng chuyên gia là Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View có tầm nhìn triệu đô về sân golf Sông Bé, tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương (TP.Thuận An) của chủ đầu tư Lê Phong. Nằm đối diện trung tâm Aeon Mall và khu công nghiệp VSIP I, chỉ mất chưa đến 30 phút để di chuyển đến trung tâm TP.HCM hay trung tâm Thành phố mới Bình Dương, đây được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho giới chuyên gia.

Hội tụ chất lượng vượt trội hiếm có so với các dự án trong khu vực, The Emerald Golf View xứng tầm là khu căn hộ thượng lưu trong phân khúc nhà ở cao cấp Bình Dương với mức giá chỉ từ 1,8 tỉ đồng/căn. Không chỉ thu hút khách mua ở, The Emerald Golf View còn hấp dẫn giới đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đón đầu làn sóng chuyên gia dịch chuyển. Ghi nhận thực tế cho thấy hiệu suất đầu tư cho thuê tại Bình Dương đang rất tốt với lợi nhuận lên đến 10-12%/năm. Với những sản phẩm thuộc “hàng hiếm” như The Emerald Golf View, mức này được kỳ vọng sẽ tăng hơn nữa, chưa kể đầu tư ngắn hạn cũng được dự báo thanh khoản tốt khi nhu cầu lớn và biên độ tăng giá còn rất cao.