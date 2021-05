Động lực tăng trưởng từ cung đường tài chính - dịch vụ mới Bình Dương

Trong đó nổi bật là khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View.

Không gian CBD sầm uất tại đại lộ Bình Dương

Đại lộ Bình Dương từ lâu đã trở thành cung đường kinh tế - công nghiệp và dịch vụ hiện đại bậc nhất của tỉnh Bình Dương. Thừa hưởng nền tảng sẵn có, mới đây chính quyền tỉnh Bình Dương đã thông qua đề án phát triển trục quốc lộ 13 (chạy từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết) trở thành đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ lớn nhất tỉnh, phục vụ cho chiến lược phát triển từ thủ phủ công nghiệp trở thành khu đô thị chuẩn mực đáng sống của Bình Dương trong các năm tới.

Đại lộ Bình Dương được quy hoạch trở thành khu CBD sầm uất của tỉnh Bình Dương

Đây còn là điểm giao thoa về giao thông, là trục đường huyết mạch kết nối TP.HCM với vùng nguyên liệu rộng lớn Tây nguyên. Bao quanh trục đường này là các khu công nghiệp kiểu mẫu như VSIP 1, Việt Hương, các trung tâm mua sắm AEON Mall, Lotte, Bệnh viện quốc tế Becamex, hệ thống các ngân hàng hay các tiện ích giải trí đẳng cấp như sân golf Sông Bé.

Có thể thấy đề án nâng tầm đại lộ Bình Dương sẽ bổ sung một mảnh ghép mới, thu hút thêm nhiều thương hiệu bất động sản đầu ngành đổ vốn đầu tư, trong đó The Emerald Golf View trở thành dự án góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa rộng lớn, biến khu vực Thuận An trở thành khu CBD (vùng kinh doanh trung tâm) sầm uất, sôi động cả ngày lẫn đêm.

Dễ dàng sở hữu căn hộ thượng lưu The Emerald Golf View

Tọa lạc tại vị trí đắc địa mặt tiền đại lộ Bình Dương thuộc phường Lái Thiêu (thuộc khu trung tâm TP.Thuận An), liền kề với AEON Mall, sân golf Sông Bé, trực diện cổng chính KCN VSIP 1. Có quy mô hơn 8.600m², The Emerald Golf View là khu phức hợp mang phong cách thượng lưu với 80 tiện ích đẳng cấp 5 sao, như sảnh đón Emerald, hệ thống trung tâm thương mại, hồ bơi vô cực, hồ bơi trẻ em, Family lounge, thư viện, nhà trẻ, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, khu café, rạp chiếu phim nghệ thuật ngoài trời, khu gym, spa, khu vườn treo thư giãn trên không, vườn chân mây hay hệ thống an ninh 3 lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân.

The Emerald Golf View đang trở thành dự án được đại đa số khách hàng lựa chọn làm nơi an cư bởi sở hữu vị trí lõi trung tâm của Bình Dương

Phương thức thanh toán cực nhẹ nhàng là ưu thế vượt trội của The Emerald Golf View. Lần đầu tiên với chỉ 100 triệu đồng tích lũy, người mua đã có cơ hội sở hữu một căn hộ đầy đủ tiện ghi ngay tại trung tâm tỉnh Bình Dương. Sau đó, khách chỉ cần thanh toán 0,75%/tháng và kéo dài trong vòng 19 tháng mới phải đủ 30%. Đặc biệt, chủ đầu tư The Emerald Golf View còn hỗ trợ hoàn toàn lãi vay và ân hạn nợ gốc cho người mua đến khi nhận được nhà.

Tiến độ xây dựng thần tốc là điểm mạnh khác của The Emerald Golf View. Hiện dự án đang đổ sàn tầng 6, dự kiến sẽ chính thức bàn giao nhà vào năm 2022. Với tỷ suất cho thuê hấp dẫn hiện nay tại Bình Dương, sau khi nhận bàn giao nhà, chủ nhân của The Emerald có thể dùng chính nguồn thu nhập cho thuê để chi trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng.

Hình ảnh tiến độ thi công thực tế của The Emerald Golf View tháng 5.2021 đang đổ sàn tầng 6

Hơn thế nữa, người mua còn có cơ hội nhận được lãi kép nhờ mặt bằng giá bất động sản tại Bình Dương tiếp tục tăng mạnh. Khi đó với số tiền đầu tư khiêm tốn ban đầu, đi cùng đòn bẩy tài chính nhận được từ ngân hàng, các nhà đầu tư The Emerald Golf View sẽ nhận được tỷ suất sinh lợi hấp dẫn một khi ra quyết định chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn tặng full gói nội thất cao cấp của An Cường, đi kèm với nhiều chính sách ưu đãi khác. Nhìn chung với vị trí đắc địa, thiết kế chuẩn mực, The Emerald Golf View thực sự là dự án có giá trị cao nằm trong làn sóng đón đầu xu thế bùng nổ của bất động sản Bình Dương trong các năm tới.