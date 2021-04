Động thổ An Cựu City giai đoạn 2 - Ra mắt shophouse

Thu hút du khách

Khu đô thị An Cựu City rộng 32,2 ha, có vị trí lý tưởng trung tâm TP.Huế. Đây là đô thị đầu tiên và duy nhất đạt Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019 tại Huế. Dự án có tiềm năng đầu tư kinh doanh lớn, đón đầu cửa ngõ khu quy hoạch mở rộng thành phố về hướng Đông Nam đã được Chính phủ phê duyệt.

Dự án cũng nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền các trục của khu quy hoạch An Vân Dương - trung tâm hành chính và thương mại.

Khu đô thị được thiết kế bởi các đơn vị hàng đầu thế giới như DWP (Úc), CIAC (Ý). Đến nay, tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, đầy đủ với mật độ cây xanh lên đến 16% và hệ thống công viên, hồ bơi, sân tennis thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, Khu đô thị An Cựu City với cơ sở pháp minh bạch mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Shophouse An Cựu City kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của khu vực với mục tiêu tạo nên tuyến phố thương mại cao cấp nhất TP.Huế

Sau thời gian nghiên cứu nhiều loại hình bất động sản thế giới và các thành phố du lịch Việt Nam, IMG Huế quyết định lựa chọn dòng shophouse cao cấp, phù hợp thị trường du lịch và văn hóa kinh doanh người địa phương.

An Cựu City theo phong cách bán cổ điển châu Âu với 168 căn shophouse thương mại. Đây cũng là dự án cao cấp nhất trong tất cả dòng sản phẩm hiện tại của IMG Huế.

Shophouse An Cựu City sở hữu tiềm năng đầu tư lớn, thu hút đông đảo sự quan tâm của quý khách hàng, nhà đầu tư trên cả nước

Shophouse gồm 5 tầng, trong đó tầng 1 và tầng 2 kinh doanh thương mại, mặt tiền ốp đá và kính, mang lại vẻ đẹp sang trọng, trường tồn. 3 tầng trên làm không gian sinh hoạt gia đình, nội thất được thiết kế bài bản, sang trọng, hoàn hảo công năng của một căn hộ khép kín. Ngoài ra còn có 1 tầng tum tối ưu hóa diện tích sử dụng.

Tất cả shophouse được trang bị thang máy Hitachi Nhật Bản và điện năng lượng mặt trời áp mái.

Với thiết kế hợp lý, nội thất đỉnh cao và quy hoạch bài bản, giá trị bất động sản tại Khu đô thị An Cựu City được bảo chứng hơn 10 năm qua, sẽ trở thành tâm điểm mới của TP.Huế, hình thành tuyến phố thương mại sầm uất bậc nhất với nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Ông Lê Tự Minh, Chủ tịch HĐQT IMG Huế chia sẻ: “An Cựu City may mắn sở hữu vị trí đắc địa, cửa ngõ Đô thị An Vân Dương trên trục Võ Nguyên Giáp nối TP.Huế với biển Thuận An. Ở giai đoạn 2, An Cựu City càng lung linh khi được thiết kế bởi CIAC, một công ty nổi tiếng của Ý, kiến trúc sư Michael chăm chút từ vỉa hè, cây xanh, sân thể thao, khu vui chơi thiếu nhi, mái che lối bộ hành cho khách mua sắm, điện thông minh, pin năng lượng mặt trời… Với nội thất, kiến trúc sư lấy tiêu chuẩn khách sạn 5 sao để cân đối các khoảng cách chiều sâu, màu sắc nội thất được kiến trúc sư An Cường - công ty nội thất top 1 Việt nam sáng tạo để có sản phẩm đẹp và giá thành tốt nhất”.

Tại sự kiện, khách hàng đón nhận thêm tin vui TP.Huế sẽ có Trung tâm thương mại Aeon Mall đối diện Khu đô thị An Cựu City, nâng cao giá trị khu vực, trở thành tuyến phố thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Việc hình thành phân khu shophouse cao cấp cùng hệ sinh thái đa dạng, vị trí đắc địa như An Cựu City là phép cộng hoàn hảo cho du lịch Huế trong thời gian tới.