Đột phá hạ tầng, phát triển kinh tế

Mục tiêu phát triển hạ tầng giai đoạn 2020 - 2025 Hạ tầng giao thông: Tập trung nguồn vốn phát triển hợp lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Hoàn thành các công trình trọng điểm, như: ĐH6-ĐH5 (Đại Cường -Đại Thắng - đập Khe Tân), tuyến ĐH3 ven sông Vu Gia, ĐH1, cầu Trà Đức, cầu Hội Khách - Tân Đợi. Đề xuất đầu tư cầu Phú Thuận, Bến Dầu, An Bình; đường nối QL14B vượt sông Yên (Đại Hiệp - Điện Hòa - Điện Ngọc)… Đến năm 2025, tỷ lệ đường GTNT được bê tông hóa 90%. Hạ tầng thủy lợi, phòng tránh thiên tai: Đầu tư công trình đê kè xung yếu: bờ tây sông Vu Gia (TT.Ái Nghĩa), bờ nam sông Vu Gia tại Mỹ Hảo (Đại Phong), bờ bắc sông Thu Bồn tại Giao Thủy (Đại Hòa, Phú Thuận, Đại Thắng) và một số đoạn sông xung yếu khác… Hạ tầng cấp điện: Tiếp tục cải tạo lưới điện đảm bảo cung cấp ổn định cho sản xuất, nhất là các cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư; đảm bảo đủ nguồn điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Hạ tầng cụm công nghiệp: Đến năm 2025, tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn từ 15,38% cụm công nghiệp trở lên; tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 80%. Hạ tầng cấp nước: Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ống truyền tải, phân phối và các trạm bơm tăng áp, nâng công suất các nhà máy nước hiện có… Đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt trên 90%, hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt 95%. Hạ tầng giáo dục: Phấn đấu đến năm 2025, có 60% trường mầm non, 80% trường tiểu học, 70% trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. 60% học sinh THCS học 2 buổi/ngày, 75% trường THPT đạt chuẩn quốc gia… Hạ tầng y tế: Khuyến khích phát triển bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, chất lượng khám chữa bệnh… Tăng cường xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ y tế; phấn đấu 100 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2025 đạt 10 bác sĩ và 52 giường bệnh/10.000 dân, 100% người dân tham gia BHYT. Hạ tầng văn hóa - thể thao - du lịch: Huy động các nguồn lực đầu tư công trình văn hóa thể thao nhằm nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần cho người dân. Đầu tư hoàn chỉnh các khu di tích lịch sử quốc gia, đền tưởng niệm, tôn tạo di tích lịch sử tại các xã, thị trấn. Kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án du lịch trọng điểm: Bằng Am, hồ Khe Tân, KDL sinh thái Sông Cùng, suối nước nóng Thái Sơn… Hạ tầng thông tin - truyền thông: Nâng cấp cổng thông tin điện tử huyện, triển khai phần mềm một cửa điện tử huyện và 18 xã, thị trấn; triển khai dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3,4… Hạ tầng đô thị - thương mại: Thu hút đầu tư các dự án phát triển nhà ở theo hướng đô thị; phát triển các cụm dân cư, trung tâm cụm xã, tạo hạt nhân phát triển đô thị, tăng tốc đô thị hóa… Xúc tiến kêu gọi các DN đầu tư các công trình thương mại, dịch vụ đã được quy hoạch như Khu phức hợp thương mại - khách sạn - vui chơi giải trí tại Khu đô thị phía Nam và Trung tâm thương mại tại ngã tư TT.Ái Nghĩa…