Dự án khu dân cư Chí Lành - Ninh Thuận: Hương sen giữa lòng đô thị

Tham dự có hơn 500 khách mời là đại diện chủ đầu tư, đơn vị phân phối và nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu dự án.

Không gian sống hiện đại, thuận tiện

Nằm ngay trên trục đường huyết mạch Nha Trang - Đà Lạt - Mũi Né, dự án Khu dân cư Chí Lành tọa lạc tại xã Thành Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), cách sân bay quốc tế Cam Ranh hơn 50 km, ga xe lửa Tháp Chàm khoảng 7 km và cách biển Bình Sơn - Ninh Chữ khoảng 6 km, mất 5 phút đi bộ để đến trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cách khu công nghiệp Thành Hải 2 km, gần chợ, trường học và khu dân cư hiện hữu.

Cùng với thiết kế thông minh, hiện đại, mật độ dân cư vừa phải nên cư dân sinh sống tại đây sẽ được sở hữu một môi trường sống trong lành và mát mẻ, nhiều cây xanh, mặt nước tạo ra không gian sống lý tưởng để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc. Giai đoạn 1 dự án được triển khai với quy mô 2 ha, gồm 110 lô nhà ở liền kề và shophouse cùng hệ thống công viên cây xanh thoáng mát. Đặc biệt, dự án nằm giữa lòng hồ sen với không khí trong lành và mát mẻ quanh năm.

Chụp ảnh lưu niệm tại lễ giới thiệu dự án Ảnh: Hải Thanh

Pháp lý đầy đủ, cam kết sổ đỏ

Theo các chuyên gia bất động sản, đất nền tại các thành phố biển lân cận như Nha Trang, Mũi Né đã không còn là điểm đến trong mơ, một phần do quỹ đất thu hẹp, phần khác là giá đã lên cao kịch trần. Tại Ninh Thuận, quỹ đất tương đối dồi dào cùng với mức giá các chủ đầu tư đưa ra hợp lý, nên đây là điểm cộng cho các nhà đầu tư quan tâm về mức độ sinh lời trong tương lai gần.

Tại lễ ra mắt dự án, ông Nguyễn Văn Thao, đại diện chủ đầu tư khu dân cư Chí Lành - Ninh Thuận, cho biết Công ty rất mong muốn mang đến giá trị tinh thần, giá trị thực tế cho các khách hàng khi đầu tư vào dự án. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện đủ các giấy tờ cần thiết để tiến hành xây dựng dự án như: Giấy phép xây dựng, văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của dự án, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cùng nhiều văn bản liên quan khác.

“Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành cơ sở hạ tầng cũng như trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian 8 - 10 tháng kể từ ngày mở bán”, đây là lời hứa và cũng là lời khẳng định của chủ đầu tư đối với khách hàng giữa tình hình thị trường rối rắm pháp lý hiện nay, giúp nhà đầu tư an tâm hơn khi đầu tư vào dự án này.

Đông đảo khách mời tham gia tìm hiểu dự án Ảnh: Hải Thanh

Mức giá hấp dẫn cho nhà đầu tư

Chú trọng chất lượng đích thực, Chí Lành hướng đến thiết lập môi trường an cư trí thức, nơi môi trường sống dễ chịu giúp con người thư thái, gần gũi, văn minh. Mức giá dự kiến nhà đầu tư sở hữu nền đất tại Khu dân cư Chí Lành dao động từ 8,5 - 12 triệu đồng/m2. So với giá đất tại một số dự án trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được rao bán từ 20 - 50 triệu đồng/m2, thì đây là điểm khác biệt để những người dân có nhu cầu an cư thật sự hay nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng sinh lời, mạnh dạn lựa chọn nền đất để sở hữu cho riêng mình.

Dành trọn chữ “tâm” cho từng dự án, chủ đầu tư không ngừng nỗ lực, mong muốn mang đến một tổ ấm chất lượng, không gian thoáng đãng, hiện đại cho cư dân khi sinh sống tại khu dân cư Chí Lành.