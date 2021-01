Du xuân Hội An với những sản phẩm du lịch mới

Dịp này, Công viên Ấn tượng Hội An tung ra chương trình Flash - Sales - Tăng tốc chạm ký ức, bán vé online từ 0 giờ ngày 30 đến 23 giờ 59 ngày 31.1, với hạn dùng đến 31.3.2021 như: 300.000 đồng/vé ECO show thực cảnh Ký ức Hội An; 900.000 đồng/đêm phòng Deluxe (ăn sáng cho 2 khách ở Hội An Memories Resort & Spa); 1.500.000 đồng/ combo trải nghiệm 2 khách (vé Ký ức Hội An & và nghỉ dưỡng tại Hội An Memories Resort & Spa); 100.000 đồng voucher F&B tặng khách nghỉ ngày 30 – 31.1. Trong tháng 2, lịch hoạt động Công viên Ấn tượng Hội An từ ngày 13 đến 17.2, 19 - 21.2 và 26-28.2.