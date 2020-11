Dược Hậu Giang chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 1.11, đoàn thầy thuốc tình nguyện đã có mặt tại phường Hương Xuân (thị trấn Hương Trà, huyện Hương Trà) và xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) để kịp khám và phát thuốc miễn phí cho người dân. Đây là hai nơi đầu nguồn lũ, chịu thiệt hại nặng nề nhất nhưng điều kiện tiếp cận y tế lại cực kỳ khó khăn.

Trận lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm, cuốn trôi nhiều tài sản và gây chia cắt giao thông nghiêm trọng đẩy người dân tại Hương Xuân và Quảng Thọ vào tình trạng khó khăn. Chưa kịp khắc phục hậu quả, do ảnh hưởng của hoàn lưu của cơn bão số 9, nhiều gia đình tại đây tiếp tục chịu nhiều hậu quả nặng nề. Người dân gặp khó khi vừa cạn kiệt tài chính, vừa bị cô lập sau bão. Nhiều cơ sở y tế cũng bị nước lũ tràn vào, gây hư hỏng thuốc dự trữ lẫn thiết bị y tế, chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Trước tình hình đáng báo động về sức khỏe của người dân, ông Huỳnh Minh Phú - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, các dịch bệnh sau lũ quét, mưa bão (tiêu chảy cấp, bệnh hô hấp, viêm mắt, nấm tay chân, sốt xuất huyết...) mới chính là mối hiểm họa đáng lo hơn cả đối với người dân.

Do đó, việc hỗ trợ y tế cho người dân trong giai đoạn này có vai trò rất quan trọng. Đoàn đã huy động lượng lớn bác sĩ, triển khai kịp thời hoạt động khám chữa các bệnh phổ biến cho người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ tổn thương như người già và trẻ nhỏ.

Cùng với tài trợ của Dược Hậu Giang, 10 dược sĩ cũng đã sát cánh cấp phát miễn phí các loại thuốc thiết yếu nhất lúc này cho người dân. Trong đó, có đến 29 loại thuốc kháng viêm, giảm đau hạ sốt, tai mũi họng, dị ứng, kháng sinh, tim mạch, thần kinh, vitamin, khoáng chất, tiêu hóa, gan mật, kháng nấm, nhỏ mắt... với số lượng lớn.

Các thầy thuốc kê toa đủ để người dân sử dụng đủ liều hiệu quả trong 5-7 ngày. Một số thuốc không cần kê đơn như Hapacol 650, Hapacol 250 giảm đau hạ sốt, Bocalex Multi tăng sức đề kháng, hay Ivis Salty phòng đau mắt đỏ... được cấp dự phòng cho bà con chống dịch bệnh.

Các loại thuốc không cần kê đơn của Dược Hậu Giang được cấp phát dự phòng cho bà con ngăn ngừa dịch bệnh

Được khám tim mạch và phát thuốc thời điểm này, những người già neo đơn như vợ chồng ông Trần Tín (xã Quảng Thọ) như trút được nỗi lo. Ông tâm sự, bao ngày dầm mưa khiến sức khỏe ông bà đi xuống, nhưng do tuổi già sức yếu không thể đi lại xa, nên chỉ đành gắng gượng ở nhà. Nhờ có đoàn bác sĩ tình nguyện đến tận xã khám và phát thuốc đúng lúc, cả hai mới kiểm soát được chứng bệnh mạch vành.

Được biết, chương trình khám và phát thuốc miễn phí là hoạt động thường niên suốt 18 năm qua do Dược Hậu Giang và Đội thầy thuốc tình nguyện (Sở Y tế TP.Cần Thơ) phối hợp thực hiện. Doanh nghiệp cũng đã tài trợ hơn hàng chục tỉ đồng, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn hàng trăm ngàn người nghèo trên khắp mọi miền cả nước.

Cũng trong ngày 1.11, trong chương trình văn nghệ gây quỹ “Cần Thơ hướng về miền Trung” do Ủy ban Nhân dân TP.Cần Thơ chỉ đạo thực hiện với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.Cần Thơ, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể CB-CNV công ty, Ban tổng giám đốc DHG Pharma quyết định trích 300 triệu đồng chia sẻ với đồng bào miền Trung. Đồng thời, công ty cũng hỗ trợ trên 300 triệu đồng cho gia đình cán bộ công nhân viên đang sinh sống tại miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt. Tổng số tiền dành cho hoạt động lần này do toàn thể cán bộ công nhân viên công ty tự nguyện quyên góp ủng hộ.

Ông Đoàn Đình Duy Khương - Tổng giám đốc điều hành đại diện DHG Pharma trao số tiền hỗ trợ cho đồng bào miền Trung thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Cần Thơ

Cả nước đang hướng về miền Trung, sự chung tay của DHG Pharma chính là sự chia sẻ đầy nhân văn. DHG Pharma mong rằng, sự ủng hộ này sẽ góp một phần nhỏ giúp vơi đi những khó khăn mà đồng bào miền Trung đang gặp phải. Rất mong người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.