EZVIZ - xu thế camera an ninh không dây với BC1C

Thiết bị còn được trang bị tính năng ghi hình màu ban đêm sắc nét, đàm thoại 2 chiều và chủ động phòng vệ giúp tăng cường bảo vệ ngôi nhà bạn gấp nhiều lần.

Hơn 3 năm có măt tại Việt Nam, camera an ninh thương hiệu EZVIZ đã mang đến những trải nghiệm hàng đầu và những công nghệ đột phá cho người, giúp nâng cao trải nghiệm công nghệ, tăng cường tính an toàn, đồng thời thể hiện phong cách sống theo kịp xu hướng thời đại. Không nằm ngoài tiêu chí này, váo tháng 8.2021, BC1C được chính thức ra mắt mang đến hàng loạt tính năng của dòng camera an ninh cao cấp, khiến ngôi nhà của bạn an toàn và tiện nghi hơn bao giờ hết.

Là sản phẩm tân binh đến từ EZVIZ, BC1C sở hữu dung lượng pin 7.800mAh tích hợp công nghệ pin sạc dẫn đầu phân khúc giúp duy trì sử dụng lên tới 7 tháng (210 ngày) sau một lần sạc đầy duy nhất. Bên cạnh dung lượng pin bền bỉ, BC1C gây ấn tượng với thiết kế 100% không dây hiện đại, không phụ thuộc vào các trạm kết nối đi kèm, đi cùng nhiều tính năng nổi bật như: chất lượng video 1080p sắc nét, khả năng ghi hình màu ban đêm, đàm thoại hai chiều và bảo vệ chủ động bằng âm thanh và ánh sáng.

Mặc dù hoạt động bằng pin sạc, BC1 vẫn mang đến các tính năng tương đương, thậm chí có phần vượt trội so với camera an ninh có dây khác. Nhờ tích hợp hai đèn rọi, BC1C có thể hiển thị hình ảnh có màu sống động ngay cả trong môi trường đêm tối. Bên cạnh sự bền bỉ về dung lượng pin, BC1C cũng thể hiện sức bền vật lý thông qua chỉ số IP66, thông tin khẳng định thiết bị có thể thích ứng và hoạt động bình thường trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trang bị cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) và thuật toán phát hiện hình dáng người, camera BC1C có khả năng phân biệt giữa con người với các vật thể chuyển động khác. Khi phát hiện ra dấu hiệu của con người, thiết bị sẽ gửi cảnh báo di động cho người dùng, đồng thời phát còi báo động công suất lớn, kết hợp nhấp nháy hai đèn chiếu để cảnh báo kẻ xâm phạm là họ đã bị phát hiện.

Ngoài ra, với đế nam châm, BC1C không cần đến chuyên gia hỗ trợ lắp đặt để xử lý cáp, dây điện hay giá đỡ… người dùng chỉ cần gắn camera vào bất kỳ bề mặt kim loại nào và có thể bắt đầu sử dụng ngay.

BC1C là thiết bị thông minh có nhiều phương thức lưu trữ linh hoạt, người dùng có thể lưu trữ video thông qua bộ nhớ eMMC được tích hợp sẵn trong thân máy, hoặc đăng ký EZVIZ CloudPlay để lưu trữ không giới hạn thông qua điện toán đám mây.

EZVIZ cũng cung cấp các tùy chọn đi kèm để nâng cấp trải nghiệm người dùng, trong đó nổi bật là sản phẩm tấm năng lượng mặt trời EZVIZ. Người dùng có thể chọn kết hợp BC1C với tấm năng lượng mặt trời EZVIZ để gia tăng thời gian hoạt động của thiết bị nhờ vào tích năng sạc trực tiếp từ tấm năng lượng. Được làm từ các tế bào quang điện silicon tinh thể đơn, tấm sạc năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng lên đến 6,18 W. Tấm sạc sẽ hoạt động tối đa vào những ngày nắng để đảm bảo cho BC1C có đủ điện năng hoạt động ngày đêm.

Trước BC1C, thương hiệu EZVIZ cũng đã cho ra mắt sản phẩm C3A với thiết kế 100% không dây và cực kỳ nhỏ gọn, sản phẩm dễ dàng được gắn lên các bề mặt kim loại chỉ với một thao tác đơn sản. Tuy sở hữu vẻ ngoài dưới 10cm, C3A vẫn rất được ưa chuộng do nhiều tính năng nổi bật: độ phân giải hình ảnh 1080p, tầm nhìn đêm lên đến 7.5m, khả năng đàm thoại 2 chiều và nhận dạng người bằng PIR, bên cạnh chỉ số IP65 giúp kháng nước và bụi bẩn hiệu quả.

Được biết, theo báo cáo thị trường của công ty B&Company về "Diễn biến thị trường camera Wi-Fi giám sát năm 2020", khảo sát trên tổng giá trị thị trường và số lượng sản phẩm vào tháng 6.2021, EZVIZ đang giữ vị trí số 1 tại Việt Nam với 52% thị phần toàn quốc, vượt xa các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc.