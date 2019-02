Five Star EcoCity tài trợ 4 tỉ đồng xây cầu qua khu di tích tỉnh Long An

Tập đoàn Quốc tế Năm Sao là tập đoàn phát triển đa ngành với hơn 10 công ty và chi nhánh hoạt động tại Việt Nam, Mỹ và Campuchia. Trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao thuộc một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam. Tập đoàn có lợi thế vượt trội về tầm vóc, uy tín, tiềm lực tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản cao cấp. Đại diện đơn vị cho biết, khát vọng và ước mơ lớn nhất của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao là được đóng góp cho cộng đồng xã hội một không gian, môi trường sống sinh thái trong lành và nơi an cư cao cấp, nâng tầm chất lượng cuộc sống người Việt. Hơn 10 năm qua, tập đoàn đã chuẩn bị nhiều quỹ đất tại các vị trí đắc địa và triển khai nhiều dự án lớn trên cả nước, trong đó có dự án Five Star Eco City. Độc giả có thể tham quan dự án Five Star Eco City tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hoặc tìm hiểu thông tin qua hotline: 0969677979 - 0972607979.