Fujiwa Việt Nam là đơn vị được trao Chứng nhận ‘Nhãn Sinh thái Rồng Xanh’ của HANE

Nhân dịp này, HANE đã trao Chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chí “Nhãn Sinh thái Rồng Xanh - Green Dragon of HANE” cho sản phẩm nước ion kiềm của Fujiwa Việt Nam, nhờ đã đáp ứng các tiêu chí trong quy trình sản xuất nhãn xanh môi trường của chương trình.

Được biết, Nhãn Sinh thái Nhãn Rồng Xanh - Green Dragon of HANE do HANE triển khai đã được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) cấp Quyết định chấp nhận hợp lệ. Đây là các doanh nghiệp được cấp Chứng nhận Sinh thái Rồng Xanh sẽ là tiền đề để xin cấp Nhãn Xanh Việt Nam do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp dán lên các sản phẩm của mình khi đến tay người tiêu dùng.

Bà Văn Thị Minh Hoa - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HANE (ảnh trên) và ông Huỳnh Tấn Đạt - Phó chủ tịch HANE (ảnh dưới), đã trao Chứng nhận sản phẩm nước uống Ion Fujiwa đạt tiêu chí “Nhãn Sinh thái Rồng Xanh - Green Dragon of HANE” cho bà Ngô Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc Công ty Fujiwa Việt Nam

Tại buổi tiếp đoàn HANE, bà Ngô Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc Fujiwa Việt Nam, cho biết Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam được thành thành lập vào đầu năm 2018 với trụ sở nhà máy sản xuất được đặt tại huyện Củ Chi, TP.HCM với chi phí đầu tư ban đầu trên 100 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 18.000m². Nhà máy được sản xuất trên dây chuyền trang thiết bị tự động bên cạnh sự chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản để cho ra đời sản phẩm nước uống ion kiềm cao cấp với thương hiệu ion kiềm Fujiwa.