NSND Trung Hiếu trở lại màn ảnh nhỏ, vào vai chủ doanh nghiệp chật vật vì Covid

Ngày mai bình yên mang đến những câu chuyện xảy ra trong nhiều gia đình Việt Nam giữa bối cảnh toàn xã hội gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài.

Trong phim, NSND Trung Hiếu vào vai ông Phát - chủ một doanh nghiệp xây dựng vừa phải chật vật, căng mình để duy trì hoạt động công ty, tìm cách lo liệu cho nhân viên, vừa phải làm quen với “trạng thái bình thường mới”. Ông ở nhà thường xuyên chứ không phải sáng đi tối về như bao năm qua.

Diễn viên Thúy Hà vào vai bà Trúc - vợ ông Phát do NSND Trung Hiếu đảm nhận Ảnh VFC

Con gái cả của ông Phát là Trà (Tố Uyên đóng) mất việc ở công ty du lịch vì dịch bệnh. Còn con gái út Mai Khôi (Kiều My đóng) ở độ tuổi mới lớn cũng không thể đến trường, phải ở nhà học online.

Sống gần như cả ngày cùng vợ con ở nhà, ông Phát thấy cuộc sống quá ồn ào, phức tạp, liên tiếp phát hiện ra nhiều bất đồng quan điểm, khoảng cách thế hệ và cả những bí mật trong gia đình…

Công ty của ông Phát chật vật vì Covid-19 Ảnh VFC

Mọi chuyện trong nhà ông Phát trở nên rắc rối hơn khi bố và em trai ông từ quê lên và bị “mắc kẹt” ở lại bởi quy định giãn cách xã hội.

NSND Quốc Trị đảm nhận vai ông Đại - bố ông Phát và NSƯT Tiến Minh trong vai Chiến - em trai ông Phát tạo nên tuyến truyện thú vị về ba bố con khắc khẩunhưng chưa bao giờ hết yêu thương nhau.

Diễn viên Thúy Hà vào vai Trúc, vợ ông Phát, người luôn cố gắng tìm mọi cách để kết nối, giúp không khí gia đình bớt căng thẳng. Còn diễn viên Kiều Anh vào vai Mai, em gái bà Trúc, thì tìm cách “khởi nghiệp” trong mùa dịch.

Bộ phim khai thác những câu chuyện đời thường trong thời gian dịch bệnh Ảnh VFC

Ngày mai bình yên do đạo diễn - NSƯT Vũ Trường Khoa và NSƯT Hoàng Tích Thiện thực hiện, với kịch bản do ê-kíp biên tập - biên kịch Lại Phương Thảo - Diệu Linh - Phượng Diễm đảm nhân, vị trí DOP (giám đốc hình ảnh) do NSƯT Phạm Quang Minh phụ trách …

Bộ phim khai thác nhiều tình huống đời thường trong xã hội thời dịch bệnh, để người xem ai cũng thấy một phần hình ảnh của mình và gia đình mình trong đó.

Dù cuộc sống khó khăn, nhưng những tình cảm ấp áp của những nhân vật trong phim cũng như những tình cảm của những con người xung quanh chúng ta mang đến niềm tin qua những ngày giông bão, bình yên sẽ tới. Đây cũng là thông điệp mà những nhà làm phim muốn truyển tải.