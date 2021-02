Gửi lời tri ân tới những người có 'một tấm lòng thiện nguyện'

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng là Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đại Nam, Bình Dương. Ông bà không ngại nền kinh tế khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đã phát tâm cúng dường xây dựng lại Hưng An Tự là ngôi chùa cấp phát thuốc nam miễn phí hằng ngày cho bệnh nhân tại thôn 3, xã Gia An huyện Tánh Linh tỉnh Bình thuận trên diện tích hơn 1.000 mét vuông.

Chùa Hưng An Tự Ảnh: Lương y Võ Hoàng Yên

Ngoài ra, ông bà còn có tấm lòng Bồ Tát giúp đồng bào miền Trung lũ lụt, xây dựng cầu đường ở Cái Nước, Cà Mau, mua đất trồng thuốc nam từ thiện... với tổng trị giá lên đến gần 55 tỉ đồng.