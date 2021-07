Hàng ngàn deal hời hấp dẫn từ tiệc sinh nhật diệu kỳ của Now

Ra mắt vào ngày 24.7.2016, đến nay Now chính thức có mặt tại 16 thành phố lớn trên khắp cả nước bao gồm: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,… Tròn 5 năm tuổi, Now đã trở nên phổ biến, là ứng dụng quen thuộc với hàng triệu người dùng ở khắp các tỉnh, thành và là đối tác tin cậy của hàng trăm nghìn đối tác nhà hàng, quán ăn và tài xế.

5 năm là một cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của Now. Và để ăn mừng sự kiện đáng nhớ này, Now cũng “chịu chơi” với loạt sự kiện “khủng” cùng vô số chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, để hỗ trợ người dùng trong vùng thực hiện giãn cách xã hội, Now cùng các đối tác đã tung ra những chương trình, bộ sưu tập “đặc biệt” để cung cấp đa dạng thực phẩm với tiêu chí nhanh chóng - chất lượng - an toàn. Thân là một tín đồ trung thành của Now, bạn đã “điểm danh" loạt sự kiện này chưa nhỉ?

Tận hưởng sinh nhật Now với bao la những ưu đãi cực đỉnh

Bữa tiệc sinh nhật mừng Now 5 tuổi tiếp tục khuấy đảo các tín đồ mê ăn uống khi đem đến hàng loạt ưu đãi giảm sâu mỗi ngày. Đặc biệt, trong thời điểm giãn cách, để người dùng thỏa sức ăn uống mà không cần bận tâm về giá, Now và các đối tác đã tung ra những bộ sưu tập như: “Vạn deal 50%” cùng sự có mặt của các thương hiệu hàng triệu like: The Pizza Company, Phúc Long, Koi Thé,... mang tới loạt deal giảm tới 50% có 1-0-2, đặc biệt trong ngày sinh nhật Now 24/7.

Chưa hết, trong hôm nay, người dùng khi đặt các món ăn nằm trong Bộ sưu tập “2 tuần khao món 0đ” vào các khung giờ vàng 8H-9H, 11H-12H, 14H-15H, 18H-19H sẽ được hưởng thêm ưu đãi miễn phí vận chuyển. Đặt món 0 đồng, ship cũng 0 đồng, đây đúng là cơ hội cho các tín đồ ẩm thực "càn quét" hết món ngon với giá rẻ bất ngờ. Các chương trình trên được áp dụng cho toàn quốc, ngoại trừ TP.HCM, Đà Nẵng.

Ngoài ra, NowFresh cũng tung ra những ưu đãi mừng sinh nhật đặc biệt cho người dùng ở TP.HCM, Đà Nẵng khi không thể đặt NowFood trong thời gian này với bộ sưu tập “Tiếp sức Việt Nam - Deal tươi luôn có freeship”. Theo đó, người dùng sẽ được tiếp thêm năng lượng trong giai đoạn giãn cách xã hội với chương trình miễn phí giao hàng 15.000 đồng cho đơn từ 59.000 đồng của NowFresh.

Loạt KOLs thả “thính" các bữa tiệc chào mừng sinh nhật Now #tinhbanlen5

Chung vui cùng Now trong sự kiện đặc biệt này, các KOL cũng rất nhiệt tình tham gia bữa tiệc, chia sẻ về tình bạn đã đồng hành cùng Now trong suốt nửa thập kỷ, và chúc Now tiếp tục hành trình mới, nâng tầm phủ sóng, chinh phục tất cả trái tim người dùng.

Các KOLs như Hậu Hoàng, Trâm Ngô cùng tham gia sự kiện mừng sinh nhật Now

Vừa có đồ ăn để nhâm nhi, thì tranh thủ cày minigame, biggame để mừng sinh nhật Now. Loạt sự kiện “Tình bạn lên 5 - Now tặng bạn voucher", “Share deal bí mật - Giật liền 10.000.000” được tổ chức trên fanpage chính thức của Now với thể lệ tham gia vô cùng đơn giản, nhưng các phần quà lại cực giá trị, đảm bảo chơi là mê liền.

Chưa hết, trong hôm nay 24/7, người dùng Now còn được tham gia bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tại chương trình sinh nhật Now với sự kiện “Party At Home". Theo đó, Now cùng Tik Tok LIVE mang đến chương trình LIVE Party At Home với các hot tiktoker chia sẻ khoảnh khắc chúc mừng sinh nhật 5 tuổi cùng Now. Ở nhà ăn ngon như party sinh nhật cùng Now nhé!

Chuỗi sự kiện tri ân đặc biệt dành cho các đối tác của Now

Để Now có được thành công như hiện tại, không thể không gửi lời cảm ơn đến những đối tác đã tin tưởng đồng hành, sử dụng Now trong suốt thời gian qua. Trong chuỗi sự kiện mừng Now lên 5 tuổi, như lời tri ân sâu sắc đến các tài xế, Now đã trao tặng hàng trăm phần quà gồm áo khoác “Xế Xịn” và phụ kiện mũ bảo hiểm cho các bác tài đã đồng hành cùng Now trên cả nước.

Những phần quà dành cho “xế xịn" trong sự kiện sinh nhật Now 5 tuổi

Đối với các đối tác nhà hàng, quán ăn, Now cũng trân trọng gửi tặng hàng trăm bộ quà tri ân gồm tạp dề, thiệp,... như lời cảm ơn đến các đối tác đã và đang sát cánh cùng Now để mang những món ăn ngon, những bữa ăn chất lượng tới người dùng tại các tỉnh, thành trên toàn quốc. Bên cạnh đó, để hỗ trợ thu nhập cho các đối tác vừa giúp đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dùng trong giai đoạn giãn cách, Now ra mắt gói ưu đãi dành cho các đối tác khi đăng ký bán hàng trên NowFresh: miễn phí 1 triệu mở gian hàng, hoa hồng 0% đến hết tháng 7...

Tuy không thể tụ họp, cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mừng Now lên 5, nhưng loạt sự kiện thú vị này cũng đủ làm các tín đồ ẩm thực thích mê. Còn chờ gì mà không truy cập vào biểu tượng Now - Sale sinh nhật có trên Shopee hoặc thao tác trực tiếp trên ứng dụng Now để khám phá và tận hưởng loạt ưu đãi ngay từ bây giờ.