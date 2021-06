Hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp Nataly The Beauty & Spa của Nguyễn Kiều Anh

CEO Nguyễn Kiều Anh (Nataly Kiều Anh) Viện chăm sóc sắc đẹp toàn diện Nataly - The beauty & Spa do CEO Nataly Kiều Anh (tên thật là Nguyễn Kiều Anh) làm chủ từ lâu đã trở thành một sự lựa chọn tin cậy của chị em phụ nữ muốn làm đẹp tại thành phố Vinh, Nghệ An. Mới đây, Nataly The beauty & spa vừa khai trương cơ sở mới tại TP.HCM đã làm thỏa lòng nhiều tín đồ yêu làm đẹp. Viện chăm sóc sắc đẹp toàn diện Nataly - The beauty & Spa do CEO Nataly Kiều Anh (tên thật là Nguyễn Kiều Anh) làm chủ từ lâu đã trở thành một sự lựa chọn tin cậy của chị em phụ nữ muốn làm đẹp tại thành phố Vinh, Nghệ An. Mới đây, Nataly The beauty & spa vừa khai trương cơ sở mới tại TP.HCM đã làm thỏa lòng nhiều tín đồ yêu làm đẹp.

Cơ sở chăm sóc sắc đẹp Nataly - The Beauty & Spa cung cấp các dịch vụ làm đẹp chuyên sâu, đặc biệt với các phương pháp chăm sóc da mặt áp dụng kỹ thuật và công nghệ mới nhất, cùng hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại, môi trường dịch vụ đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong giới làm đẹp tại Nghệ An, trở thành một thương hiệu làm đẹp hàng đầu tại đây.

CEO Nguyễn Kiều Anh luôn đặt khách hàng làm trọng tâm

“Tại Nataly - The Beauty & Spa, chúng tôi cam kết với khách hàng về quy trình chăm sóc cùng một dịch vụ chuyên nghiệp, với đội ngũ chuyên viên điều trị có tay nghề được đào tạo đầy đủ về chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ đến quý khách hàng bất cứ lúc nào, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sử dụng sản phẩm dịch vụ một cách tối ưu và hài lòng nhất”, CEO Nguyễn Kiều Anh chia sẻ.

Nataly - The Beauty & Spa hướng đến ngày càng hoàn thiện và nâng cấp dịch vụ khách hàng, nâng tầm uy tín thương hiệu.