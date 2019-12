Hoàn thành đầu tư xây dựng lưới điện năm 2019 khu vực Trà My

Qua đó, Điện lực Trà My hoàn thành 100% khối lượng công trình sửa chữa lớn, hoàn thiện lưới chống quá tải, xử lý các điểm có nguy cơ bị sạt lở tại huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

Khối lượng công trình trải rộng địa bàn 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My được Điện lực Trà My đảm nhận gồm: Xử lý 10 vị trí pha đất thấp đường dây 35kV-22kV, nâng dung lượng trạm biến áp trung gian T46 lên 5600KVA; lắp mới 3 máy cắt Recloser, 30 bộ chống sét Streamer; di dời 800 m đường dây 35kV-22kV ra khỏi vùng sạt lở.

Điện lực Trà My đồng thời thực hiện 20 công trình sửa chữa thường xuyên, vệ sinh bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp, phần lớn tập trung vào việc củng cố trên lưới điện như: lắp sứ phân cách dây néo, hạ máy biến áp mono, bọc silicon, cải tạo hệ thống công tơ, thay tủ điện, bảo dưỡng trạm trung gian...