Itel Mobile - điện thoại được Hoàng Yến giới thiệu cho giới trẻ

Hoàng Yến Chibi vừa tham gia buổi chụp hình ra mắt sản phẩm mới nhất của thương hiệu itel Mobile - smartphone Vision 1 Plus. Người đẹp chia sẻ ngoài chất lượng, thiết kế của Vision 1 Plus được đầu tư một cách chỉn chu. Từ sự mỏng nhẹ cho đến màu sắc của sản phẩm đều cho thấy sự tâm huyết của nhãn hàng trong việc muốn chinh phục trái tim của những người tiêu dùng trẻ. “Cá nhân Yến rất ấn tượng với màn hình giọt nước lên đến 6.5 inch của Vision 1 Plus, kích thước màn hình lớn giúp ích rất nhiều trong việc tăng giá trị trải nghiệm cho tôi”, cô nói.

Sau thời gian trải nghiệm sản phẩm Vision 1 Plus, Hoàng Yến ấn tượng về chất lượng của sản phẩm, và bất ngờ hơn vì giá bán ưu đãi tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu itel Mobile đến từ Hongkong, có mặt trên 56 quốc gia và xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2016. Trong hơn 3 năm, itel có cơ hội phục vụ cho hơn 4 triệu khách hàng. Itel được biết đến và yêu thích bởi dòng sản phẩm smartphone với mức giá dưới 3 triệu đồng. Tháng 7, itel cho ra mắt sản phẩm Vision 1 Plus với mức giá chỉ từ 2,19 triệu đồng với cấu hình cao.

Với sức bền đến từ dung lượng pin 5000mAh và tốc độ được hỗ trợ với bộ nhớ RAM 3GB, Vision 1 Plus có khả năng chinh phục mọi tác vụ đa nhiệm, giúp người dùng trẻ Việt Nam thỏa sức tận hưởng trải nghiệm mới lạ mỗi ngày. Đặc biệt, Vision1 Plus được trang bị màn hình giọt nước 6.5 inch HD+; cụm camera sau 13 MP, camera selfie 8 MP, tích hợp công nghệ xóa phông điện tử làm nổi bật chủ thể.

Sản phẩm mới nhất của itel hướng tới đối tượng người dùng trẻ, những người năng động, sáng tạo, luôn nắm bắt các xu hướng mới nhất trên mạng xã hội và không ngừng biến tấu để tạo nên màu sắc riêng của mình.

Tháng 6 vừa qua, Hoàng Yến nhận lời trở thành đại sứ thương hiệu của itel Mobile. Giải thích cho sự hợp tác này, người đẹp tiết lộ yếu tố chú trọng hàng đầu của cô là chất lượng. Đó chính là nguyên tắc xuyên suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, phong cách sống và cả sự lựa chọn đối tác của nữ ca sĩ.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Hoàng Yến và itel Mobile còn bắt nguồn từ những giá trị chung của cả hai. Đó là sự kiên định trong việc theo đuổi lý tưởng, cần mẫn trong quá trình làm việc, không ngừng nỗ lực cống hiến để mang đến những trải nghiệm giải trí ngày một cao cấp hơn cho người Việt. Vì vậy, trên lộ trình đồng hành cùng itel trong năm nay, Hoàng Yến liên tục xuất hiện cùng với những sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu.

Thông số kỹ thuật Vision 1 Plus

Vision 1 Plus là sự hòa hợp giữa các công nghệ tiên phong và tính năng mới nhất của thương hiệu itel.

Từ ngày 25.7 đến 31.7, các bạn trẻ có thể đặt trước sản phẩm smartphone Vision 1 Plus tại các trang thương mại điện tử Lazada và Shopee với mức giá chỉ 1,89 triệu đồng cho phiên bản Ram 2 GB và 2,19 triệu đồng cho phiên bản Ram 3 GB.

