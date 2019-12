Khách hàng sử dụng điện hưởng ứng tiết giảm 5.389 kW công suất điện năm 2019

Trong năm 2019, Điện lực Hội An đã vận động được 15 khách hàng tiêu thụ điện có công suất tiêu thụ lớn ký tham gia thỏa thuận chương trình. Trong đó có 10 khách hàng là các công ty, doanh nghiệp dùng điện cho mục đích kinh doanh - dịch vụ và 5 khách hàng tư nhân dùng điện cho mục đích sản xuất. Qua 3 đợt vận động, Điện lực Hội An đã huy động được tổng công suất tiết giảm là 5.389 kW.

Để tri ân sự hợp tác của khách hàng khi tham gia chương trình, Điện lực Hội An đã đến thăm và tặng quà cho 2 đơn vị là Công ty TNHH Indochina Resort (Hội An) và Công ty TNHH Victoria Hội An có công suất tiết giảm lớn nhất.

Thành công của Chương trình DR nằm ở sự chủ động tham gia của các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng doanh nghiệp, các cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm. Do vậy, trong thời gian đến, Điện lực Hội An xây dựng chiến lược truyền thông, quảng bá để nâng cao nhận thức cộng đồng về nội dung và lợi ích của chương trình; giúp khách hàng hiểu và đồng thuận, tích cực tham gia.