Khu đô thị Bắc Hội An: Mạch vàng nối liền cung đường triệu đô

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, cửa ngõ phía Bắc TP.Hội An, dự án Khu đô thị Bắc Hội An sở hữu vẻ đẹp của sông Cổ Cò và kết nối ra các bãi biển du lịch dọc cung đường Đà Nẵng - Hội An.

Khu đô thị Bắc Hội An nằm trên mạch vàng giữa TP.Đà Nẵng và Hội An

Kết nối sông Cổ Cò - bãi biển du lịch

Với lợi thế vị trí vàng, Khu đô thị Bắc Hội An chỉ cách bãi biển An Bàng 200m, đây là điểm hẹn không thể thiếu của du khách khi đến với Hội An. Từ đây chỉ mất 10 phút vào phố cổ Hội An và 15 phút ô tô về đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Dự án còn có lợi thế liền kề cận các khu nghỉ dưỡng cao cấp khác đã hoạt động ổn định.

Mạch kết nối vàng này còn nằm giữa các hệ sinh thái tiện ích đã thành hình, giúp cư dân dễ dàng kết nối các khu vực trung tâm. Dự án mang đến nhiều loại hình nhà liền kề, biệt thự cùng nhiều diện tích đa dạng, giúp khách hàng chọn lựa được căn nhà phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính.

Các sản phẩm đa dạng nhà liền kề 5m, nhà liền kề 7m, các khu biệt thự song lập, đơn lập…

Dấu ấn của Khu đô thị Bắc Hội An là không gian xanh với mật độ xây dựng thấp, dành phần lớn diện tích cho cây xanh để hướng đến một khu đô thị xanh bài bản. Thiết kế của dự án hài hòa với các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp xung quanh, ưu tiên cảnh quan, không gian và tiện ích công cộng.

Điều này nhằm gìn giữ một quần thể sinh thái bên sông Cổ Cò và tôn lên giá trị thiên nhiên ban tặng cho vùng đất đầy đủ các yếu tố để tạo lập đô thị xanh. Bên cạnh chuỗi nhà liền kề, biệt thự, khu đô thị còn xây dựng các công trình văn hóa tạo lập sự đa dạng về kiến trúc, cảnh quan.

Nội khu dự án còn có hệ thống trường học chất lượng cao các cấp; tuyến phố thương mại, khu vui chơi, thể dục, thể thao… Với các tiện ích này, dự án thiết kế đa dạng sản phẩm nhà ở bao gồm: nhà liền kề mặt ngang 5m, nhà liền kề 7m, các khu biệt thự song lập, biệt thự đơn lập… Dòng sản phẩm này phù hợp với các nhà đầu tư mua đơn lẻ hoặc kết nối thành cụm để thực hiện nhu cầu kinh doanh của mình, như chuỗi cơ sở lưu trú, các khu văn hóa ẩm thực…

Phối cảnh biệt thự song lập

Bảo chứng uy tín từ nhà phát triển dự án

Khu đô thị Bắc Hội An do Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An làm chủ đầu tư. Đơn vị sở hữu tiềm lực tài chính và đã dành nhiều tâm huyết, có kinh nghiệm với các dự án bất động sản, nghỉ dưỡng tiêu chuẩn khu vực quanh phố cổ Hội An.

Kinh nghiệm cũng như năng lực đầu tư của chủ sở hữu đã được minh chứng qua sự thành công các dự án như Khu đô thị Trảng Kèo, Khu đô thị An Bàng, Khu phức hợp và khách sạn 5 sao Qudos cùng nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng khác tại TP.Hội An và Đà Nẵng.

Điều này chính là bảo chứng cho uy tín của chủ đầu tư cũng như nhà phát triển dự án. Theo đại diện chủ đầu tư, hiện dự án đã sở hữu các thủ tục pháp lý bài bản và đang hoàn thiện xây dựng công trình hạ tầng.

Với mật độ xây dựng phấp, số lượng sản phẩm hạn chế, dự án Khu đô thị Bắc Hội An hướng đến dòng sản phẩm chất lượng, khẳng định đẳng cấp của một khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế, nơi bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương và xứng tầm phục vụ du khách.

Đặc biệt, dự án thuộc số ít trong khu vực được cấp sổ hồng sử dụng lâu dài theo quy hoạch đô thị của tỉnh Quảng Nam. Dự kiến chủ đầu tư, nhà phát triển dự án sẽ giới thiệu Khu đô thị Bắc Hội An trong tháng 10.2020.

Không gian sống hiện đại, thời thượng tại The North Hoian Urban

