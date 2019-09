Khuyến khích báo cáo sự cố nhằm hướng đến an toàn người bệnh

Xây dựng văn hóa an toàn người bệnh

Để đạt được mục tiêu trên, quan trọng nhất cần thực hiện là xây dựng văn hóa an toàn người bệnh.

Theo WHO, nếu nguy cơ tử vong khi đi máy bay là 1/3.000.000 thì nguy cơ tử vong do các sự cố trong chăm sóc y tế là 1/300. Thực tế bất kỳ ngành nghề nào cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và trong y tế những sự cố lại càng khó tránh khỏi. Sự cố y khoa được hiểu là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh, tác động đến sức khỏe - tính mạng của người bệnh.

Ứng dụng Báo cáo và Quản trị Sự cố HM115 Việc không để bất kỳ người bệnh nào gặp sự cố trong quá trình chăm sóc sức khỏe là thách thức rất lớn, điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cải tiến chất lượng từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị an toàn, quản lý và sử dụng thuốc đúng quy trình, đội ngũ nhân viên y tế chuyên môn và tận tâm… Và quan trọng là phải xây dựng văn hóa an toàn người bệnh để mỗi nhân viên y tế có thể thay đổi suy nghĩ, thái độ và hành vi một cách tích cực. Việc không để bất kỳ người bệnh nào gặp sự cố trong quá trình chăm sóc sức khỏe là thách thức rất lớn, điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cải tiến chất lượng từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị an toàn, quản lý và sử dụng thuốc đúng quy trình, đội ngũ nhân viên y tế chuyên môn và tận tâm… Và quan trọng là phải xây dựng văn hóa an toàn người bệnh để mỗi nhân viên y tế có thể thay đổi suy nghĩ, thái độ và hành vi một cách tích cực.

Bạn báo cáo - Chúng ta cải tiến

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BYT về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh, cho thấy sự quan tâm nâng cao an toàn người bệnh và giảm sự cố y khoa.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ năm 2017, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã chính thức triển khai ứng dụng Báo cáo và Quản trị sự cố y khoa HM115, đáp ứng quy định của Bộ Y tế, JCI và những tính năng bổ sung khác trên nền tảng kỹ thuật số nhằm hỗ trợ thao tác cho người dùng, tạo điều kiện cho nhân viên y tế báo cáo và quản lý sự cố y khoa.

Giải thưởng Cải tiến Công nghệ chăm sóc sức khỏe Mọi nhân viên (khối chuyên môn và ngoài chuyên môn) đều dễ dàng cài đặt và truy cập từ điện thoại di động, máy tính cá nhân, máy tính để bàn nhằm báo cáo các sự cố có thể xảy ra sai lỗi và các bộ phận liên quan sẽ nhanh chóng tiếp nhận thông tin trên ứng dụng. Tùy theo mức độ, danh mục (như sự cố về trang thiết bị, môi trường, chăm sóc hay quản lý người bệnh…) mà các sự cố sẽ được xác định nguyên nhân gốc rễ, có mức phân loại, xử lý theo cấp độ phù hợp, từ đó đưa ra khuyến cáo phòng ngừa tránh lặp lại sự cố tương tự. Mọi nhân viên (khối chuyên môn và ngoài chuyên môn) đều dễ dàng cài đặt và truy cập từ điện thoại di động, máy tính cá nhân, máy tính để bàn nhằm báo cáo các sự cố có thể xảy ra sai lỗi và các bộ phận liên quan sẽ nhanh chóng tiếp nhận thông tin trên ứng dụng. Tùy theo mức độ, danh mục (như sự cố về trang thiết bị, môi trường, chăm sóc hay quản lý người bệnh…) mà các sự cố sẽ được xác định nguyên nhân gốc rễ, có mức phân loại, xử lý theo cấp độ phù hợp, từ đó đưa ra khuyến cáo phòng ngừa tránh lặp lại sự cố tương tự.

Điều quan trong nhất khi triển khai Ứng dụng HM115 chính là coi trọng việc phân tích phát hiện và giải quyết lỗi hệ thống, cam kết không đổ lỗi, không trừng phạt nhằm khuyến khích nhân viên y tế tự nguyện báo cáo, tránh tâm lí giấu lỗi, giấu sự thật, có như vậy mới xây dựng môi trường y tế an toàn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vinh dự nhận được Giải Vàng trong lĩnh vực Cải tiến Công nghệ chăm sóc sức khỏe với sáng kiến HM115 tại Hội nghị Quản trị Bệnh viện Khu vực Châu Á (HMA - Hospital Management Asia) lần thứ 18 Qua gần 2 năm triển khai, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn, giải quyết triệt để nhiều sự cố, đúng như tinh thần “Bạn báo cáo - Chúng ta cải thiện”. Nhiều giải pháp cải tiến cũng đã phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người bệnh như phòng ngừa té ngã, giảm thiểu sai sót thuốc, cải thiện cơ sở hạ tầng… Qua gần 2 năm triển khai, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn, giải quyết triệt để nhiều sự cố, đúng như tinh thần “Bạn báo cáo - Chúng ta cải thiện”. Nhiều giải pháp cải tiến cũng đã phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người bệnh như phòng ngừa té ngã, giảm thiểu sai sót thuốc, cải thiện cơ sở hạ tầng…

Ứng dụng HM115 đã được Bộ Y tế đánh giá cao và vào ngày 12.9 vừa qua, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã vinh dự nhận được Giải Vàng trong lĩnh vực Cải tiến Công nghệ chăm sóc sức khỏe với sáng kiến HM115 tại Hội nghị Quản trị Bệnh viên Khu vực Châu Á (HMA - Hospital Management Asia) lần thứ 18. Nắm bắt những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng 4.0, nhờ việc phát triển những ứng dụng như HM115, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nói chung cũng như Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng nói riêng luôn mong muốn cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao trình độ chuyên môn - quản lý, và trên hết là hướng tới an toàn người bệnh.