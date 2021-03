Kiều My Shop: Luôn nỗ lực với phương châm ‘Hết mình vì cái đẹp’

Nhờ sự tận tâm trong hỗ trợ chị em hoàn thiện phong cách, đặc biệt là những chị em sở hữu cơ thể chưa hoàn hảo, Kiều My Shop đã trở thành địa chỉ thời trang tin cậy cho phái đẹp.

Kiều My Shop luôn nỗ lực để giúp chị em đẹp hơn

Đối với Cao Nữ Kiều My, thời trang không phải dành cho những người mẫu mà dành cho mọi phụ nữ. Chính vì vậy, Kiều My Shop luôn hoan nghênh những chị em sở hữu thân hình thừa cân, nhẹ ký đến và trải nghiệm mua sắm tại shop. Không chỉ được lựa chọn những bộ trang phục phù hợp với vóc dáng, chị em còn được cô chủ tư vấn cách phối đồ sao cho tôn dáng, che khuyết điểm để chị em luôn tự tin xuống phố.

Để làm được điều này, đội ngũ Kiều My Shop phải đầu tư thời gian chăm sóc khách hàng rất nhiều vì có nhiều chị em mang sẵn mặc cảm, cần có thời gian để trải lòng, từ đó mới tin tưởng và nhờ Kiều My Shop làm “stylist”. Ngoài ra, nhờ những giây phút này, Kiều My Shop cũng thấu hiểu khách hàng hơn, qua đó nâng cao dịch vụ của mình.

Hiện tại Kiều My Shop đã và đang phục vụ hàng ngàn khách trên cả nước, trong đó hầu hết là khách quen. Vì vậy, nếu bạn đang tự ti về thân hình chưa hoàn hảo của mình và mong muốn được nâng tầm nhan sắc, thần thái, hãy cùng đến với Kiều My Shop để trở nên xinh đẹp hơn nhé!