Lễ khánh thành villa One River: Sáng tạo đột phá trong công nghệ trình diễn

Sự kiện khánh thành villa One River diễn ra tại Quảng trường One River (đường Song Hào, Đào Duy Tùng, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tối 25.7 Công nghệ trình diễn 3D Mapping mang lại mãn nhãn cho người tham dự Ảnh: Phú Thành Phần 1 của sự kiện, diễn ra vào 16 - 19 giờ, bao gồm hai hoạt động chính: trải nghiệm du lịch sinh thái sông Cổ Cò bằng du thuyền Đất Xanh miền Trung và tham quan, khám phá villa One River. Phần 2 diễn ra vào 19 - 21 giờ, bao gồm các nội dung: - Trình diễn Ánh sáng 3D Mapping trên vách đá Marble của biệt thự One River. - Thưởng thức những tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ trình diễn piano quốc tế Tuấn Mạnh. - Trình diễn tương tác giữa ánh sáng và múa đương đại về lịch sử dòng sông Cổ Cò. - Band nhạc Chillies với những bản “hit” nổi tiếng trên các bảng xếp hạng.