Màn Xinh.Asia - Thương hiệu màn cửa cao cấp cho không gian đẳng cắp

Màn Xinh.Asia được thành lập từ năm 2008. Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, chuyên tư vấn, thiết kế cung cấp màn cửa và phụ kiện...

Giữa thị trường màn cửa phong phú và đa dạng với nhiều thương hiệu lớn nhỏ trong và ngoài nước... thì Màn Xinh.Asia là một trong những thương hiệu được đánh giá cao về chất lượng, uy tín và tính thẩm mỹ tôn lên vẻ đẹp, sự sang trọng, tinh tế cho từng ngôi nhà của khách hàng.

Với phương châm:

“Maker a difference in your life - Tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bạn”

“Ability is proof for the your value - Năng lực là bằng chứng cho giá trị của bạn”

“Lấy khách hàng làm trung tâm” nên chúng tôi luôn không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, uy tín để phục vụ khách hàng. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, công ty chúng tôi không ngừng đổi mới và nỗ lực để tạo ra những sản phẩm, chất lượng vượt xa giá trị mong đợi của khách hàng.

Màn Xinh.Asia không chỉ cung cấp màn cửa cho từng hộ gia đình mà còn chuyên về tư vấn thiết kế màn cửa cho các khu biệt thự, resort, village, building... tạo sự khác biệt đẳng cấp cho từng công trình với các dòng sản phẩm màn cửa đa dạng, phong phú và tinh tế được nhập khẩu từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan,… đến các dòng sản phẩm mang tính chất hiện đại, sang trọng Tây hóa từ Bỉ, Anh,… đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu khắt khe của khách hàng.

Màn Xinh.Asia luôn luôn mang trong mình sứ mệnh:

Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cả hợp lý, tạo ra sự hài lòng và uy tín đối với khách hàng.

CÔNG TY TNHH MÀN XINH Á CHÂU