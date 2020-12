Masteri Centre Point - phát triển song hành cùng tiềm năng vượt trội của thành phố mới

Mong muốn mang đến những cảm nhận rõ nét hơn về “tổ ấm” giữa lòng đại đô thị sầm uất, ngày 19.12 vừa qua, nhà phát triển Masterise Homes đã mang đến sự kiện “The New City - The New Centre Point” dành cho các cư dân tương lai.

Sự kiện khép lại một năm với nhiều dấu ấn và nhiều thành tựu của Masteri Centre Point

Ông Gibran Bukhari, Giám đốc khối kinh doanh Masterise Homes chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn phát huy hết những thế mạnh mà Masteri Centre Point có được từ vị trí trung tâm của khu CBD tương lai. Tại đây, cư dân sẽ được trải nghiệm tất cả những tiện ích hiện đại ngay trong tầm tay, đồng thời cảm nhận sự thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng với không gian thiên nhiên cùng nhiều mảng xanh và cảnh quan được thiết kế, chăm chút tỉ mỉ. Từ triết lý nâng tầm tiêu chuẩn sống hướng đến tương lai, chúng tôi luôn nỗ lực giữ vững những giá trị mà dự án mang lại cả về mặt thể chất và tinh thần cho cư dân”.