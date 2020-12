MC Thảo Ly và bí quyết nấu ăn trong 15 phút nhờ Thịt heo ướp gia vị

Vai trò của người phụ nữ hiện đại

Trong thời đại hiện nay, vai trò của người phụ nữ không chỉ gói gọn trong tổ ấm gia đình mà còn không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng để khẳng định giá trị bản thân. Phụ nữ thời nay sẵn sàng thử thách, không ngại phát triển đam mê, kiến thức, trình độ chuyên môn để trở thành người có tri thức, có vị thế trong xã hội. Thực tế cho thấy, mặc dù thành công ngoài xã hội bao nhiêu, phụ nữ vẫn luôn là người “giữ lửa” và quan tâm đến tất cả các thành viên trong gia đình qua những bữa cơm ngon, ấm áp, dinh dưỡng. Thế nhưng áp lực trong việc phân chia quỹ thời gian dành cho công việc, học tập và phát triển bản thân đã khiến cho việc dành thời gian để nấu nướng bữa cơm hàng ngày cho gia đình trở nên vô cùng hạn chế. Vậy phụ nữ hiện đại chăm lo gia đình như thế nào?

Thịt heo ướp gia vị VISSAN: Bí quyết nhanh gọn, giữ trọn vị ngon

Thấu hiểu được những vấn đề và khó khăn của những người phụ nữ hiện đại khi vừa đi làm vừa phải chu toàn công việc nội trợ.VISSAN cho ra đời dòng sản phẩm Thịt heo ướp gia vị chỉ cần 15 phút chế biến là đã được một bữa ăn ngon, giàu dinh dưỡng.

Mới đây, MC Thảo Ly đã có những chia sẻ về dòng sản phẩm này. Cô cho biết hiện đang là mẹ của một em bé nên Thảo Ly luôn chú trọng vấn đề dinh dưỡng để bé có thể phát triển được thể chất, cung cấp đủ năng lượng. Tuy nhiên, do đặc thù công việc bận rộn nên Thảo Ly luôn ưu tiên nấu những món đơn giản tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn phải bổ dưỡng và hợp khẩu vị của bé. “Từ khi biết VISSAN cho ra mắt dòng sản phẩm Thịt heo ướp gia vị, Thảo Ly đã dùng thử và cảm thấy rất hài lòng, bé nhà Thảo Ly đặc biệt yêu thích món Sườn non xốt mật ong. Mỗi khi Thảo Ly nấu món này thì bé tỏ ra rất hào hứng và ăn ngon miệng hơn”, cô hào hứng chia sẻ.

VISSAN được biết đến là thương hiệu có 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm. Sau một thời gian nghiên cứu, công ty đã cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm Thịt heo ướp gia vị với 10 loại:

- Cốt lết: Cốt lết xốt mật ong, Cốt lết ướp gia vị, Cốt lết xốt tiêu đen, Cốt lết xốt sa tế.

- Sườn non: Sườn non xốt mật ong, Sườn non ướp gia vị.

- Ba rọi: Ba rọi xốt mật ong, Ba rọi ướp gia vị, Ba rọi xốt tiêu đen, Ba rọi xốt sa tế.

Là thương hiệu đi đầu trong việc cung cấp thịt tươi, sạch ra thị trường, Thịt heo ướp gia vị VISSAN sử dụng nguồn nguyên liệu thượng hạng cùng gia vị tươi ngon theo công thức phù hợp với khẩu vị của người Việt. Thêm vào đó, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ khép kín, hiện đại, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm này nằm ở việc Thịt heo ướp gia vị VISSAN giúp cho người tiêu dùng dễ dàng chế biến, tiết kiệm thời gian và công sức nấu nướng so với việc chế biến theo kiểu truyền thống.

Với sản phẩm Thịt heo ướp gia vị VISSAN, các chị em nội trợ sẽ có thêm thời gian cho việc thư giãn, chăm sóc bản thân, vui chơi cùng những thành viên trong gia đình mà không cần phải quá vướng bận về chuyện bếp núc. Nhờ đặc tính tiện lợi mà sản phẩm đem lại, người dùng chỉ cần dành ra 15 phút là đã có thể sẵn sàng phục vụ một bữa ăn ngon, giàu dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn, ấm nồng.