MoMo Lắc Xì đã trở lại, hứa hẹn nhiều bùng nổ trong trải nghiệm mùa tết này

Đặc biệt, lần đầu tiên MoMo cho khách hàng tự chọn thưởng lớn nhận ngay quà 1 triệu đồng hoặc chia thưởng 10 tỉ đồng khi săn đủ bộ linh thú - ghép thẻ lộc vàng. Cặp đôi Trấn Thành - Hari Won là đại sứ cho chiến dịch Lắc Xì và Ví MoMo, hứa hẹn mang đến nhiều lộc may mắn và những trải nghiệm vui vẻ cho mùa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lắc nhiệt tình, thưởng linh đình

Lắc Xì 2020 Ví điện tử MoMo chính thức lên sóng vào ngày 17.1.2020 (23 tháng chạp, Kỷ Hợi) và kết thúc vào ngày 14.2.2020 (21 tháng giêng, Canh Tý). Khách hàng chỉ cần cập nhật ứng dụng MoMo trên AppStore hoặc CH Play để bắt đầu chơi Lắc Xì ngay.

Cặp đôi Trấn Thành - Hari Won trở thành đại sứ cho chiến dịch Lắc Xì 2020 và Ví MoMo. Hai nghệ sĩ đa tài sẽ xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc hài hước, ý nghĩa mùa Tết Canh Tý, cùng Lắc Xì “xuyên không” từ tết xưa đến tết 4.0. Luôn đề cao giá trị truyền thống như lì xì đầu năm, du xuân cùng gia đình, bạn bè nhưng lại rất ham chơi, cặp đôi sẽ “giải bài toán tết” bằng những bí kíp lợi hại, đảm bảo vừa vui chơi thả ga mà vẫn vẹn toàn mùa tết.

Cặp đôi Trấn Thành - Hariwon là đại sứ chiến dịch Lắc Xì và Ví MoMo

Hướng đến sự kết nối, sẻ chia, cầu tài lộc trong mùa tết, người chơi Lắc Xì được trải nghiệm hoạt động lắc lu ai cũng có quà từ hàng trăm đối tác MoMo như PVOIL, Co.opmart, LOTTE Mart, Vietnam Airlines, PNJ, Phúc Long, The Coffee House, The Pizza Company, Long Monaco, CGV, Galaxy Cinema, Lotte Cinema, Tiki, Jupviec, Luxstay, Mytour, Elsa Speak, Bảo Việt, PVI, Baemin, Vissan, Toocha, Sharetea, Ministop, GS25, 7-Eleven, ICOOL , Gà Ò Ó O… Hơn thế nữa là cơ hội nhận bao lì xì tiền tươi đến 100 triệu đồng, thẻ mua vàng bạc; đi lắc trộm lu nhà bạn bè; lì xì chéo và tham gia những sự kiện thả quà siêu to vào các ngày vàng Ông Công Ông Táo (17.1.2020), Giao thừa (24.1.2020) và Vía Thần Tài (3.2.2020).

Lắc Xì 2020 có cơ chế quà tặng thông minh, tập trung vào các ngành hàng có nhu cầu cao tùy từng thời điểm trong dịp tết. Quà tặng mua sắm tập trung trong lu lộc của tuần 1 (17.1 - 23.1.2020); vé xem phim có nhiều trong lu lộc tuần 2 (24.1 - 30.1.2020); đi ăn hàng, cà phê phủ phê với Lắc Xì vào tuần 3 (31.1 - 6.2.2020)...

Săn linh thú - ghép thẻ lộc vàng để chọn thưởng lớn

Luật chơi Lắc Xì 2020 siêu đơn giản, hoàn toàn miễn phí với nhiều quà tặng hấp dẫn. Người dùng chỉ cần mở Ví MoMo và nhấp vào Chơi ngay để bắt đầu lắc lu nhận quà cùng Lắc Xì II. Trong lu lộc có chứa các thẻ quà tặng, bao lì xì tiền tươi, câu chúc, bẫy trộm hoặc các thẻ linh thú. MoMo sẽ tạo các đợt lu mới nhiều lần trong ngày để người chơi thoải mái “săn quà” và sưu tầm đủ bộ linh thú sớm nhất.

Lắc Xì cho người dùng chọn nhận thưởng ngay 1 triệu đồng hoặc chia thưởng 10 tỉ đồng khi sưu tập đủ bộ 8 linh thú. Tổng giải thưởng Lắc Xì lên đến 200 tỉ đồng

Khi sưu tầm đủ bộ bát linh thú Long - Lân - Quy - Phụng (4 thú hiếm, 4 thú thường), người dùng sẽ sở hữu Thẻ Lộc Vàng và được lựa chọn nhận thưởng ngay gói quà 1 triệu đồng hoặc chia thưởng 10 tỉ đồng. Tiền thưởng 10 tỉ đồng sẽ được chia đều cho những người chơi sở hữu Thẻ Lộc Vàng và chọn chia thưởng.

Không chỉ được lắc lu lộc của nhà mình, người chơi được “soi” nhà bạn bè đang có Ví MoMo để đi lắc lu trộm. Với chuỗi hành động “gợi đòn” như lắc trộm, đặt bẫy, dính bẫy, giải nghiệp, xin tha, tính năng trộm lu bạn bè được dự đoán sẽ tạo nên nhiều tình huống gay cấn và cà khịa đỉnh cao cho Lắc Xì Ví MoMo năm nay.

Với luật chơi đơn giản, quà to, thưởng lớn và sự đồng hành của Trấn Thành - Hari Won, Lắc Xì kỳ vọng mang lại những trải nghiệm đáng nhớ và thật nhiều lộc may mắn đầu năm cho người dùng Ví MoMo.